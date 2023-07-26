【特別訳あり特価】 A.PRESSE アプレッセ Fisherman セーター カシミヤ 3 新品 ニット/セーター

商品名：A.PRESSE Fisherman Pullover Sweater

ザノーネZANONEクルーネックミドルゲージカラーニット46黄マスタードイエロー

色：NAVY（ネイビー）

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状態：新品未使用、紙タグ付き

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サイズ：3

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着丈：69cm身幅：59cm、裄丈 ：95cm

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素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

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国内正規店購入品です。

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タイムレスなサイズ感のラグランクルーのカシミアニット。

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1/20 のカシミアの糸を 10 本取りし、3ゲージで限界まで度詰めにした、手に持つとズッシリと感じるほど贅沢な片畦編み。

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原料の輸入から紡績、撚糸まで を一貫して行う日本で唯一の紡毛紡績メーカーの糸を使用。 二重織りメルトンなどで超ヘビーウェイトなモノを1kgメルトンなど表現するときがあるが、このニットは 1kg 超えセーター。

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それでも着用時は全く重さが気にな らないカシミヤ感満載の贅沢なアイテム。

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※新品未使用ですが、一度人の手に渡った商品になりますので、ご了承頂ける場合のみご購入下さい。

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カラー···ブルー

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袖丈···長袖

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柄・デザイン···無地

圧巻の風景画&ネイティブ柄 芸術 80's ラルフローレン ニット セーター M

素材···カシミヤ

サカイ ニットセーター

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 新品、未使用

商品名：A.PRESSE Fisherman Pullover Sweater色：NAVY（ネイビー）状態：新品未使用、紙タグ付きサイズ：3着丈：69cm身幅：59cm、裄丈 ：95cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。CASHMERE 100%国内正規店購入品です。国内で数点の取り扱いしかなく、即完売で大変貴重な商品になります。タイムレスなサイズ感のラグランクルーのカシミアニット。 1/20 のカシミアの糸を 10 本取りし、3ゲージで限界まで度詰めにした、手に持つとズッシリと感じるほど贅沢な片畦編み。原料の輸入から紡績、撚糸まで を一貫して行う日本で唯一の紡毛紡績メーカーの糸を使用。 二重織りメルトンなどで超ヘビーウェイトなモノを1kgメルトンなど表現するときがあるが、このニットは 1kg 超えセーター。それでも着用時は全く重さが気にな らないカシミヤ感満載の贅沢なアイテム。※新品未使用ですが、一度人の手に渡った商品になりますので、ご了承頂ける場合のみご購入下さい。アプレッセニットカシミヤカシミアスタイリスト私物ennoybeamssszロンハーマンAH.H長谷川長谷川昭雄comoliciota1LDKso nakameguro中目黒shipsunited arrowsユナイテッドアローズ伊勢丹阪急LUMINEルミネPARCOパルコauraleeオーラリー 三好三好良alwaythminnanoetavirpカラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···カシミヤ季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 新品、未使用

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