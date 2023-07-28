出産祝いなども豊富 linen fog work DRESSリネンワンピースネイビー新品 HAL ロングワンピース

fogでもおなじみの沼津にある器と雑貨の店 「hal」の店主・後藤由紀子さんとfogのコラボレーションしたワンピースです。

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販売する度、あっという間に売り切れてしまう人気のワンピースです。

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こちらのhal ワンピースは春夏仕様になって、半袖丈になります。

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先日予約購入しましたが、同じようなデザインのものを多数持っており…迷いながらの出品です。

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size : 着丈 115 ×胸囲 106 × 袖丈 21cm

オープンバックワンピース



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カラー···ネイビー

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柄・デザイン···無地

ANAYI アナイ ソフトアムンゼンタックフレア ワンピース

袖丈···半袖

willfully デニムワンピース 2023ss

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォグリネンワーク 商品の状態 新品、未使用

fogでもおなじみの沼津にある器と雑貨の店 「hal」の店主・後藤由紀子さんとfogのコラボレーションしたワンピースです。販売する度、あっという間に売り切れてしまう人気のワンピースです。こちらのhal ワンピースは春夏仕様になって、半袖丈になります。先日予約購入しましたが、同じようなデザインのものを多数持っており…迷いながらの出品です。size : 着丈 115 ×胸囲 106 × 袖丈 21cmカラー···ネイビー柄・デザイン···無地袖丈···半袖季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォグリネンワーク 商品の状態 新品、未使用

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