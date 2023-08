【限定販売】 HEREND ヘレンド ブレスレット シノワズリ シリーズ 西安の黒 バングル ブレスレット

ご覧いただきありがとうございます。

HEREND ヘレンド シノワズリ シリーズ 西安の黒

ブレスレット バングル

HEREND ヘレンド 1999年製 シノワズリシリーズ Siang Noir Black Dynasty 西安の黒、10コマ ブレスレットです。

19世紀後期から作られたシノワズリ(東洋趣味)シリーズ「西安の黒」のブレスレット。

状態は気になるキズ、欠けもなく金彩の残った良好な状態です。

年代物になりますので目に付き難い細かな金彩の擦れ、細かな擦れ、細かな汚れがございます。

予めご了承下さい。

オリジナルケースはございません。

サイズ:1コマ長さ2cm×幅1.3cm×厚み0.78cm ×10コマ

#ヘレンド

#ブレスレット

#バングル

#シノワズリ

商品の情報 ブランド ヘレンド 商品の状態 未使用に近い

