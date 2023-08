GSTV 新品購入 ブラウンダイヤモンド 約0.34ct ペンダントトップ + 造幣局刻印入り 純金 スクリュー ネックレスチェーン

★ ブラウンダイヤモンド 約0.34ct

ペンダントトップ

ブラウンダイヤモンドは、一石では無いのかも、です。

留め金具は、K18。

購入時は、18金 K18 ネックレスチェーン付き。

価格 49,800円

現在の、純金K24 のネックレスチェーン付きの状態だと、

50,000円を遥かに超える価格で販売されていたことになります。

★ 純金 K24 スクリュー ネックレスチェーン(造幣局刻印入り)

長さ 約45cm

幅 約1mm

重量 1.4g以上

価格 18,000 円

ブラウンダイヤモンド の ペンダントトップも、

純金 K24 スクリュー ネックレスチェーンも、

それぞれ、GSTV から新品購入。

ブラウンダイヤモンド の ペンダントの購入時に付属していた、18金 K18 ネックレスチェーンは、本商品には含まれず。

代わりに、手元の、純金 K24 スクリュー ネックレスチェーンを、ペンダントトップの留め金具に通したのが、本商品。

購入後、ケースに入れて、暗所で保管。

たまに、取り出して、手に取って鑑賞する程度で、

首にかけて着用したことは無し。

純金 K24 スクリュー ネックレスチェーンは、

造幣局が品位を証明する刻印(ホールマーク)入りですので、確実に純金です。

純金であることを証明する、これ以上の信頼できる刻印は、日本には存在しません。

美しいK18の輝きも、純金の美しさには、敵いません。

商品は、商品写真の8枚のケース(GSTVのケースではありません)に入れてお送りします。

単体で出品したいくらいの良いケースです。

エンジ色の巾着袋は、オマケで、貴金属販売店で、購入した貴金属を入れて渡してくれる袋で、大切なお品が傷つくことのない材質です。

お値引きについては、ごく僅かなら対応させていただきますので、購入のお気持ちがある方で、常識の範囲内で、お願いします。

システム上、表示の価格で購入していただける方が、最優先されます。

カラー···ゴールド(純金色)

材質···ゴールド(純金、ブラウンダイヤモンド)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

