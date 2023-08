"ご覧いただきありがとうございます。

ジースターRAW ウィメンズ

ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。

◆匿名配送、即購入可能

◆フォロワー様限定割引

1000円〜2999円の商品 → 100円値引き

3000円〜4999円の商品 → 200円値引き

5000円〜9999円の商品 → 300円値引き

まとめてご購入頂ける方は、さらにお値引き対応致します。

フォロー後“フォロー割”とコメントください。

※ご購入前にコメントください

購入後の割引不可

◆商品説明

落ち着いたグリーンカラーが素敵なイタリア製フェイクレザーコートです。

着るだけで主役級のアクセントが効いた一品です。

肩パッド入り、ポケットあり。

襟の左側とファスナー近くに汚れがございます。

ストレッチ:なし

◆サイズ表記

サイズ:42

肩幅:42

身幅:44

袖丈:60

着丈:104

※単位cm(平置き計測)

素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。

◆カラー

グリーン

◆素材

画像タグでご確認ください

◆状態

使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れは無し

その他ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系

GU、ユニクロなどのファスト系

ヴィンテージ、古着系等も取り扱っております。

#Tulipsアパレル

管理番号.M1643-E-170

・.━━━━━━━━━━━ †

・主に目立つ汚れ、傷を検品しております。

目立たない傷、汚れに関しては掲載していない場合あり。

・中古品にご理解ない方、神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。

・仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。

・写真画像はご覧になっているパソコン・モニター等により実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。

・使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる箇所はご購入前にご質問お願いします。

・.━━━━━━━━━━━ † "

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カテリーナルッキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カテリーナルッキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

