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春先取りの CHROME HEARTS クロムハーツ ベイビーファットチャームトップ ネックレス

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商品の状態に関しましては画像でご確認下さいませ。
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また、説明文には無い擦れ・傷・汚れ・ヨレ・解れ・等ある場合がございます、
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予めご容赦頂ければ幸いでございます。
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アリゾナフリーダム　ネックレスセット
【商品情報】
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ブランド名:CHROME HEARTS　クロムハーツ
TOM WOOD トムウッド シルバー925 ピアス
商品名(商品分類):ベイビーファットチャーム　ペンダントトップ925
【専用】shaft silver works ネックレス 値下げ対応します
実寸サイズ:トップ縦2.4cm トップ横 1cm ボールチェーン 49cm
【確実正規限定】Louis Vuitton シルバー チャーム ネックレス
※素人採寸の為、少々の誤差が生じる場合がございます。
(C6-402)K18ネックレストップ クロス 十字架 オニキス 18金
カラー:シルバー
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付属品:詳しくは画像にあるもので全てです。
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商品状態:　※ボールチェーンの留め具が変形しています。
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数ヶ月使用していたので全体的に少々の使用感がございますが、まだまだお使い頂ける商品かと思われます。
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梱包方法:濡れないように袋などで包んでから、紙袋か段ボールに入れて発送致します。
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価格交渉に関しましては、常識の範囲内であればお受けしております。
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管理用番号:190-230618-1
クロムハーツ　タイニークロス　インボイス
※こちらの番号は商品に関係の無い自宅での管理用番号でございます。

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商品の情報

ブランドクロムハーツ
商品の状態やや傷や汚れあり

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商品ページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。商品の状態に関しましては画像でご確認下さいませ。また、説明文には無い擦れ・傷・汚れ・ヨレ・解れ・等ある場合がございます、予めご容赦頂ければ幸いでございます。【商品情報】ブランド名:CHROME HEARTS　クロムハーツ商品名(商品分類):ベイビーファットチャーム　ペンダントトップ925実寸サイズ:トップ縦2.4cm トップ横 1cm ボールチェーン 49cm※素人採寸の為、少々の誤差が生じる場合がございます。カラー:シルバー付属品:詳しくは画像にあるもので全てです。商品状態:　※ボールチェーンの留め具が変形しています。数ヶ月使用していたので全体的に少々の使用感がございますが、まだまだお使い頂ける商品かと思われます。梱包方法:濡れないように袋などで包んでから、紙袋か段ボールに入れて発送致します。価格交渉に関しましては、常識の範囲内であればお受けしております。管理用番号:190-230618-1※こちらの番号は商品に関係の無い自宅での管理用番号でございます。

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春先取りの CHROME HEARTS クロムハーツ ベイビーファットチャームトップ ネックレス

47分钟前

春先取りの CHROME HEARTS クロムハーツ ベイビーファットチャームトップ ネックレス

¥129,500 ¥59,570

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クロムハーツCHクロスベビーファットチャーム|クロムハーツ通販専門店

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