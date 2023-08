▼フォロー割▼

このアカウントをフォローしたら

・~5999円 :200円引

・~9999円 :300円引

・10000円~:400円引

▼リピーター割▼

フォロワー様で、リピーターの方は更に200円引きとさせて頂きます。

▼複数購入割▼

2点¥500引き

3点以上の¥1000引き

※商品購入前にコメント欄に「○○割希望」とコメントを下さい。

即購入も大歓迎です!

【商品の説明】

90sファッションのリバイバルにより古着男子、古着女子に人気のロング丈コート

肉厚なデザインは人気が高くコーディネートにも取り入れやすいので古着初心者にもおすすめです!

ビッグサイズ 、ビッグシルエット がトレンドの今メンズ レディース問わずユニセックスでゆるだぼコーデで着用頂けます。

流行のビタミンカラーパンツと合わせても面白いです。

チャンピオンやナイキ、カーハート、ステューシー、アディダス、ラコステ、ラルフローレン、フレッドペリー、ノースフェイスなどお好きな方にも絶対おすすめ!

古着MIXコーデをこの機会に是非お楽しみ下さい。

すでにお手持ちのアイテムとも合わせやすく、コーディネートの幅がぐんと広がり着回しコーデに重宝します♪

当ショップの古着は全て一点限りの入荷です。

古着ならではの一期一会の出会いを大切に、この機会に是非ご検討下さい。

素材(表地) : ウール

カラー(色) : ブラック

サイズ表記 : 無し(実寸L相当)

肩幅 49cm

身幅 57cm

着丈 97cm

袖丈 38cm (脇下の縫い目から袖先までの計測)

※多少の誤差はご了承ください。

【コンディション】B

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが目立つダメージや汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。

内側にネームがございます。

全体的に若干あたりの出た部分がございます。

出品一覧はこちらから⤵︎

#used_Gracilius

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フェンディ 商品の状態 やや傷や汚れあり

