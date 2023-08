【冬バーゲン★特別送料無料！】 ENGINEERED GARMENTS 別注 スカイライナージャケットXS フライトジャケット

FREAK'S STORE(フリークスストア)別注の「ENGINEERED GARMENTS」の「SKY LINER JACKET(スカイライナージャケット)」です。

旅行も含めて、3回使用しただけの美品です。

こちらはデザインからFREAK'S STOREの別注で、インラインにあるキルトブルゾンをベースに、縫製をダイヤキルトにしたものです。

プリマロフト(ダウンの約8倍の保温効果)を通常より増量しているので、見た目よりも断然温かいです。

ダウンやシンサレートなどに比べると厚みがでないので、アウターとしては薄手ですっきりとしたシルエットが美しいです。

また、表生地はリップストップになっているので、キズ・ヨゴレに強く安心してご使用いただけます。

収納も大容量で、フロントに大型ポケットが2箇所、バックにも同様に2箇所、インサイドにも2箇所あり、スマホ・ウォレットといった類は全て収納できるので、手ぶらで出かけることができます。

フロントはWジッパー+スナップボタンのW仕様で、好みのスタイルに変化させることができます。

襟元・袖口のリブはウールで寒さをしっかりカットしてくれます。

全てのスナップボタンにも抜かりなく「ENGINEERED GARMENTS」の文字が刻印されています。

「FREAK'S STORE」と「ENGINEERED GARMENTS」の両社のコダワリが凝縮されたジャケットです。

大事にしてくださる方にお譲りしたいと思います。

ご検討よろしくお願いします。

サイズ:XS(着丈64cm,肩幅44cm,身幅48cm,袖丈56cm)

カラー:グレー

素材:表地ウール100%,裏地ポリエステル65%+コットン35%,中綿ポリエステル100%,リブ部分ウール100%

生産国表記:MADE IN NEW YORK

参考購入価格:70,000円以上だったと思います

コンディション:10枚目のお写真のように襟内面にウールを引っかけた箇所がありますが、内面のため外からは見えませんのでご安心ください

出品にあたりチェックはしていますが、見落としがあった場合はお許しください。

あくまで個人保管のお品なので、神経質な方や中古品に完璧を求める方はトラブル防止のため、入札はご遠慮ください。

また、落札後のクレームやキャンセルはご遠慮ください。

ご検討よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

