⚫︎ブランド

Polo by Ralph Lauren / ポロバイラルフローレン

HAND KNIT

(1990's)

⚫︎コメント

90年代Ralph Laurenのクルーネックウールセーター。

オールドラルフの中でも希少価値の高いハンドニットのウールセーター。非常に上質なクオリティの高いファブリックです。刺繍のポニーロゴの入らないニュートラルなデザインも魅力的。

男性女性ともにおすすめなユニセックスなアイテムになります。

⚫︎サイズ

表記サイズ : M

肩幅 52cm

身幅 52cm

袖丈 64cm

着丈 65cm

※若干の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー

ライトイエロー (生成り、アイボリーに近い。)

⚫︎素材

ウール

⚫︎コンディション

ほぼ目立ちませんが、右袖に1ヶ所極微細なシミが見られます。(※画像をご参照下さい。)

その他、ヴィンテージニット特有の使用感、若干の毛羽立ち等見られます。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。

⚫︎備考

・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。

・よほどの事がない限り、お支払いから24時間以内に発送します!(仕事の関係で間に合わない場合はご了承ください。)

・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。

・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。

#daisuke古着

#daisukeknit

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

