◯ Y's Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト タペストリー ハンドバッグ

◯ MADE IN JAPAN

◯ size : W48 × H32 × D13 cm

◯ 色 : ブラック、レッド 、グリーン

◯ 素材 : コットン

◯ 商品説明 :

タペストリーのような大ぶりのジャガードパターンが映えるクールなデザイン、

レザーのハンドル、ボトムのタックが作る丸みのあるフォルムも存在感を放ちます。

コットンライニング、ウォールポケット1つ、柔らかい生地感が容量の増減でシルエットも変化、

ヨウジヤマモトならではの鋭い感性が十二分に表れたハイクオリティなクリエーションです。

◯ 状態 : 多少の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

Y's Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト タペストリー ハンドバッグ

◯ 男性、女性問わず、ユニセックス にお使い頂けるアイテムかと思います。

◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。

◯ ご購入から2~3日で、発送させて頂きます。 発送方法は、追跡機能、補償のついているゆうパック、またはヤマト運輸で行います。

#Sirchive

商品の情報 ブランド ワイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ワイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

