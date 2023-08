ご覧いただきありがとうございます!

サルヴァトーレ フェラガモ マフラー ストール

こちら、Salvatore Ferragamoのマフラーです。

未使用!Hermesエルメス カシミアマフラー ストール ユニ・ブロデ♪

ワインレッドとブラウンのストライプ、

RRL バッファロー柄マフラー made in Scotland

裏地はグレー、フリンジ部分黒

dunhill カシミア 100% ロゴ 刺繍 マフラー カシミヤ ダンヒル 赤



VALENTINO ウールマフラー



HERMES エルメス カシミヤマフラー 人気デザイン【タグ付き】

幅32cm

Thom Browne フルニードル リブスカーフ ホワイト4BAR カシミア

長170cm(フリンジ除く)

サルヴァトーレ フェラガモ マフラー ストール

付属品はございません。

未使用!Hermesエルメス カシミアマフラー ストール ユニ・ブロデ♪



RRL バッファロー柄マフラー made in Scotland

今はブランドは全て値上がりし、こちらは半額以下くらいです!!

dunhill カシミア 100% ロゴ 刺繍 マフラー カシミヤ ダンヒル 赤



VALENTINO ウールマフラー

写真の色ムラ写りのようなものありますが、

HERMES エルメス カシミヤマフラー 人気デザイン【タグ付き】

目立った汚れや破れはございません。

Thom Browne フルニードル リブスカーフ ホワイト4BAR カシミア

クリーニング済のものを開けて撮影しております。

サルヴァトーレ フェラガモ マフラー ストール



未使用!Hermesエルメス カシミアマフラー ストール ユニ・ブロデ♪

落ち着いた色でとてもお洒落です( ¨̮ )*.·.。゜

RRL バッファロー柄マフラー made in Scotland

派手に見える方もいますが、付けてみると派手すぎず

dunhill カシミア 100% ロゴ 刺繍 マフラー カシミヤ ダンヒル 赤

とてもカッコイイと思います‧✧̣̥̇‧

VALENTINO ウールマフラー



HERMES エルメス カシミヤマフラー 人気デザイン【タグ付き】

畳みじわございます。

Thom Browne フルニードル リブスカーフ ホワイト4BAR カシミア

気になるようでしたらクリーニングにもう一度出してもらうと良いです¨̮⑅*

サルヴァトーレ フェラガモ マフラー ストール



未使用!Hermesエルメス カシミアマフラー ストール ユニ・ブロデ♪

中古品、自宅保管の為ご理解頂ける方のみ

RRL バッファロー柄マフラー made in Scotland

よろしくお願い致します。

dunhill カシミア 100% ロゴ 刺繍 マフラー カシミヤ ダンヒル 赤

神経質な方は御遠慮ください。

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます!こちら、Salvatore Ferragamoのマフラーです。ワインレッドとブラウンのストライプ、裏地はグレー、フリンジ部分黒 幅32cm長170cm(フリンジ除く)付属品はございません。今はブランドは全て値上がりし、こちらは半額以下くらいです!!写真の色ムラ写りのようなものありますが、目立った汚れや破れはございません。クリーニング済のものを開けて撮影しております。落ち着いた色でとてもお洒落です( ¨̮ )*.·.。゜派手に見える方もいますが、付けてみると派手すぎずとてもカッコイイと思います‧✧̣̥̇‧畳みじわございます。気になるようでしたらクリーニングにもう一度出してもらうと良いです¨̮⑅*中古品、自宅保管の為ご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。神経質な方は御遠慮ください。

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

VALENTINO ウールマフラーHERMES エルメス カシミヤマフラー 人気デザイン【タグ付き】Thom Browne フルニードル リブスカーフ ホワイト4BAR カシミアサルヴァトーレ フェラガモ マフラー ストール未使用!Hermesエルメス カシミアマフラー ストール ユニ・ブロデ♪RRL バッファロー柄マフラー made in Scotland