NIKE DUNK HIGH ダーティーパック

サッカニー エンドルフィン エリート

US10 28㎝

AIR JORDAN 1 LOW ’PANDA' 28.5cm

ヴィンテージ加工

pedala ペダラ asics ZIP付きGEL入り ウォーキングシューズ



未使用 New Balance ニューバランス M991GL グレー 29.5

カラー ブラウン

Supreme エアフォース1 AF1



VANS BMX SK8-HI 238 DAKOTA ROCHE US正規品

古いものです。

UNION X NIKE DUNK LOW ARGON ユニオン ナイキ ダンク

汚れ傷みやや有り

JET様専用 ナイキ トラヴィススコットジョーダ1Low×TravisScott

数回使用しておりますが

NIKE ターミネーター HIGH BLACK and Phantom

状態は悪くないです。

Tiffany airforce 1 ティファニー エアフォース1



ナイキ ジョーダン リーバイス 26.5

画像を拡大してご確認ください。

ナイキ エアジョーダン1 ローOGブラック アンド ダークパウダーブルー/UNC



New Balance M2002RWL "Beige"ニューバランス 30cm

箱あり

ドルチェ&ガッバーナ ランウェイ マルチ ベルクロ シャークソール スニーカー



ナイキ ダンク ハイ 裏ダンク 99年 シティアタック

不明な点はご質問ください。

27cmナイキSBダンクロープロ フライストリートウェア ガーデニア



WTAPS New Balance M990 WT2 27cm M992

靴の断捨離中です。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

