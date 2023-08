代引き人気 patagonia　Ms Torrentshell Jacket マウンテンパーカー

格別な防水性・透湿性が持続する3層構造の、飾り気のないシンプルなジャケット。

patagoniaが防水性・透湿性・耐久性の基準としている、"H2Noパフォーマンス・スタンダード"をクリアした生地を使用しており、デイリーユースはもちろん、アウトドアシーンでも高い機能性を発揮するアウター。

インナーに雨などの水分が浸透しないよう、計算されて配置されたハンドウォーマーポケットやドローコードが快適な着心地を提供してくれます。

【patagonia(パタゴニア)】

クライマーでもあったイヴァン・シュイナードが1957年に自宅の裏庭でハーケンを鍛造したことから始まったアメリカのアウトドアブランド。常に危険と背中合わせのアウトドアウエアの機能性は経験に裏打ちされた必然性があり、極限地でも生命を守るというミッションから卓越した素材開発においても実積があります。“最高の製品を作り、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑える”という理念を掲げ実践しています。

総重量 : 約380g

※商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

※商品の色味の目安は、商品単体の画像をご参照ください。

透け感:なし

伸縮性:なし

裏地:なし

光沢:ややあり

ポケット:あり

元値25300円

【注意】

腕の袖部分にH2NOという文字が貼り付けられていましたが、圧着していたものらしく、着用していたら取れたので、「やや傷や汚れあり」に分類しています。

ご了承いただける方のみお買い上げください

#パタゴニア

#トレントシェル

#ジャケット

#アウトドア

#ギア

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フード···フードあり(取外し不可)

色…ネイビー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 やや傷や汚れあり

