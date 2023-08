種類···エレキギター用

エフェクターセット(コンプレッサー、コーラス、スイッチャー等)

エフェクトタイプ···コーラス

ボスのコーラスです。

本体のみです。

日本製です。

改造歴などは不明です。

消耗品の交換や調整はご購入者様の方で実施してください。

#日本製

#ビンテージ

#boss

#ボス

#コーラス

#ce3

#ぼっち・ざ・ろっく!

商品の情報 ブランド ボス 商品の状態 やや傷や汚れあり

