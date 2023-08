無料発送 M990 ニューバランス GJ3 27.0cm グレー スニーカー

ご覧頂きましてありがとうございます。

サイズが合わなかった為に出品致します。

⚫︎着用2-3回

⚫︎保管(シューツリー)

⚫︎公式オンラインサイトにて購入

以下商品情報です。

NB 990GJ3 27.0cm

「990」の誕生40周年アニバーサリーカラーとして、「990 v3」をチャコールグレーのシンセティックレザー/メッシュアッパーに深みのあるネイビーのアクセントカラーで彩り展開します。

「990」のオリジナルから30年後の2012年に第3弾として登場した「990 v3」。

重厚なデザインに卓越した衝撃吸収性と安定性を発揮するミッドソールが、快適な履き心地を提供します。

●搭載機能

・ABZORB

・ENCAP

・Ndurance

●アッパー素材:人工皮革/合成繊維

●ソール素材:ゴム底

カラー:GRAY

Made in USA

ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

