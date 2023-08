【セール】 ktm G-SHOCK 20th ケツメイシ　時計 ANNIVERSARY 腕時計(デジタル)

ご覧頂きありがとうございます!

Fitbit Versa 3 スマートウォッチ

フォロー割引き、複数購入割引き

値引き交渉可

断捨離中のため洋服、スニーカー、様々な商品出品しております!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【ブランド】

G-SHOCK/ジーショック

ケツメイシ

【カラー】

黒/ブラック

【状態】

新品未使用

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

・発送はらくらくメルカリ便を予定しております、畳んでコンパクトに梱包、発送する為、折りシワが付いてしまうことがありますがご了承下さい。

・すり替え防止の為、購入後の返品交換、返金などはお受けできませんのでご了承下さい。

・写真追加や気になる点ありましたらお気軽にコメントください!

購入の検討よろしくお願いします!

ここまでご覧頂きありがとうございました!

<DW-5600の特徴>

1983年の発売以来、タフネスを追求し進化を続けてきたG-SHOCK。

その中でもG-SHOCKの原点であるスクエアケースを採用した「DW-5600」にELバックライトを搭載しました。

□耐衝撃構造

中空ケースを用いた耐衝撃構造。そのタフネス思想はすべてのG-SHOCK に受け継がれている。

□仕様・機能

・質量: 53g

・耐衝撃構造(ショックレジスト)

・無機ガラス

・20気圧防水

・ケース・ベゼル材質: 樹脂

・樹脂バンド

・ストップウオッチ(1/100秒(00'00"00~59'59"99)/1秒(1:00'00"~23:59'59")、24時間計、スプリット付き)

・タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート)

・マルチアラーム・時報

・フルオートカレンダー

・12/24時間制表示切替

・ELバックライト(残照機能付き)

・報音フラッシュ機能(アラーム/時報/タイマー連動発光)

・精度:平均月差±15秒

・電池寿命:約2年

・EL:ブルーグリーン

ケツメイシ兄さんたちがメジャーデビュー20周年を迎える記念として

超限定な完全オリジナルのG-SHOCKコラボが実現!!

男女使いやすいG-SHOCK定番のDW-5600で登場!

20周年の為に考案された特別仕様の海やヤシの木モチーフのデザイン♪

ボタンを押すと「ktm」と光ります!

「2001」「2021」のデザインは20年の歴史を感じさせる

商品の情報 ブランド ジーショック 商品の状態 新品、未使用

