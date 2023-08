プラスチック版

木製

1000ピースパズル

小妻要

出品メインはパズルです。

フレームは傷、汚れあります。

裏面にボールペンで線が引いてあったり、変色が見られます。

縦掛け

横掛けOK

祖母が組み立てて額縁に入れて飾っていたもので作成してから長期間たっています。

中古品という事をご理解いただいた上でご購入下さい。

神経質な方、完璧な物を求める方のご購入はご遠慮下さい。

パズル

大きめ

額縁

フレーム

小妻要

1000ピース

日本画

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

プラスチック版木製1000ピースパズル小妻要出品メインはパズルです。フレームは傷、汚れあります。裏面にボールペンで線が引いてあったり、変色が見られます。縦掛け横掛けOKフレーム外78.5×53.5cmフレーム内73.5cm×48.5cm祖母が組み立てて額縁に入れて飾っていたもので作成してから長期間たっています。中古品という事をご理解いただいた上でご購入下さい。神経質な方、完璧な物を求める方のご購入はご遠慮下さい。パズル大きめ額縁フレーム小妻要1000ピース日本画

