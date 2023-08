ご覧頂きありがとうございます┏○ペコッ

▼匿名配送、送料無料、即購入OK、1~2日のスピード発送(平均24時間以内)、フォロー割有、複数購入割有、お気軽にコメントください

▼他にも多数出品しております

#くりん荘_古着

#くりん荘_古着_アウター

よろしければぜひご覧ください

[商品説明]

USED品になります。

アノラック スモッグ マウンテン プルオーバー ジャケット アウトドア フード付き ハーフボタン 左右ポケット+胸ポケット付き おしゃれ かわいい かっこよい

*レトロ感、ヴィンテージ感もあって雰囲気抜群です☆

*男女問わずユニセックスに着用して頂けると思います。

《カラー》

ネイビー紺

《サイズ》

[表記]

40

*Lぐらいかと思いますが、下記の実寸もご参照ください。

[実寸](単位約cm)

着丈:76

肩幅:47

身幅:57

袖丈:66

※平置きで計測しました。若干の誤差がある場合があります。ご了承下さい。

《素材》

ポリエステル65%、コットン35%

《状態》

使用感・色あせ・汚れ等ありますが大きなダメージもなく、まだまだ着て頂けると思います。

*フードの頭回りにボタン付き。ファー等の付属品は付いてません。

*ヒモは消耗してます。

*右袖に傷・汚れ・2cmほど破れて穴あき、右ポケット横に傷、ポケットの下はほつれて剥がれます(写真6枚目)

*前身頃お腹あたりに汚れ、両ポケットのファスナーとハーフボタンの内側にファスナー付いてますが壊れてます(写真10枚目)

*お尻あたりが1番色あせあります。

*ホームクリーニング済みです。

*多少の傷・擦れ・汚れ等見落としがある場合があります。神経質な方はご遠慮下さい。

《その他》

*古着になります。着用感・使用感・古着特有の匂い等ある場合があります。

*スマホで写真撮影しておりますので実物とは若干色が異なる場合があります。

*発送の際は畳んでコンパクトに梱包させて頂きます。折り皺等付く場合があります。場合によっては圧縮させて頂きます。

*匿名配送、ヤマト運輸か郵便局のどちらかでの発送になります。

*商品は素人自宅保管、素人検品になります。

*何かありましたら受取評価前のご連絡をお願い致します。

USED品・古着・オールド品・ヴィンテージ品にご理解頂ける方の購入をお願い致します(^^)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

