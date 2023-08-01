【本日特価】 大フープ★ K18 ★ピアス ピアス(両耳用)

カラー···ゴールド

agete アガット 天然石ピアス k10

材質···ゴールド

パールピアス k18 新品 即発送可能

ピアス 形···リング・フープ

スタージュエリー フープ ピアス K10



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約3cmあります。

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K18

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大きさはメジャー当てた画像でご確認ください。

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K18WG ダイヤモンドフックピアス

数回着用した物です。

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大きな凹みはありません。

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金属特有の細かい傷はあります。

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留め具にきちんと、カチッとはまります。

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針部分にK18 刻印あり。

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本体も全てK18の本物のゴールドです。

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3センチ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ゴールド材質···ゴールドピアス 形···リング・フープ約3cmあります。K18イエローゴールド大きさはメジャー当てた画像でご確認ください。数回着用した物です。大きな凹みはありません。金属特有の細かい傷はあります。留め具にきちんと、カチッとはまります。針部分にK18 刻印あり。本体も全てK18の本物のゴールドです。幅約2mmプチプチ梱包メルカリ便ネコポスお値下げ不可3センチ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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