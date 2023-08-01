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【本日特価】 大フープ★ K18 ★ピアス ピアス(両耳用)

商品の説明

カラー···ゴールド
agete アガット 天然石ピアス k10
材質···ゴールド
パールピアス　k18 新品　即発送可能
ピアス 形···リング・フープ
スタージュエリー フープ ピアス K10

ete K10MPG フープ ピアス
約3cmあります。
淡水オイスターパールピアス　バロックパールピアス NO23-147

【現地買付81540】スティーブ・イエローホース ピアス シェル×シルバー
K18
FENDIピアス(とまとん様専用)
イエローゴールド
薄桜鬼 ピアス

オパールピアス　K18 18金　ジュエリー　ゆらゆら　ゴールド　新品　遊色綺麗
大きさはメジャー当てた画像でご確認ください。
限定値下　ete ハグピアス ゴールド

あさ様 ご専用

K18WG ダイヤモンドフックピアス
数回着用した物です。
フープピアス クロス クロッシング ペア K18 刻印あり 日本製
大きな凹みはありません。
Dior ハート ピアス
金属特有の細かい傷はあります。
クリスチャンディオール Dior シルバーDiorロゴヴィンテージ ピアス

【希少】エルメス　レディース　ピアス　イヤリング　メドール　キュピドン
留め具にきちんと、カチッとはまります。
ウノアエレフープピアス

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針部分にK18 刻印あり。
✧*。ポンテヴェキオ ルビー K18 ピアス✧*。
本体も全てK18の本物のゴールドです。
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シャネルピアス(両耳)
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お値下げ不可
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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

Dior イヤリング 訳あり

agete アガット K10 シルバー ピアス

ドロップスMフロート
カラー···ゴールド材質···ゴールドピアス 形···リング・フープ約3cmあります。K18イエローゴールド大きさはメジャー当てた画像でご確認ください。数回着用した物です。大きな凹みはありません。金属特有の細かい傷はあります。留め具にきちんと、カチッとはまります。針部分にK18 刻印あり。本体も全てK18の本物のゴールドです。幅約2mmプチプチ梱包メルカリ便ネコポスお値下げ不可3センチ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【本日特価】 大フープ★ K18 ★ピアス ピアス(両耳用)

15分钟前

【本日特価】 大フープ★ K18 ★ピアス ピアス(両耳用)

¥19,500 ¥14,625

(税込) 送料込み
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