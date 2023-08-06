誠実 スポットエアコン スポットクーラー Rintuf ポータブル 7.3畳 工事不要 エアコン

定価 39980円

y271 冷風機 冷風扇 冷風扇風機 大型 12L大容量 水冷式 寝室 冷房



因幡電工 2分3分 ペアコイル 1巻未使用品

【穴あけ工事不要】賃貸マンションや家が古いなどの原因で壁に普通のエアコンを設置できない部屋に住んだら、冷房機器なしにどうやって厳しい夏を乗り切っていけますか。答えはこの便利なスポットクーラーです。素人でも工具なしに簡単に設置でき、届いた日にすぐ使え、快適な室内環境を作ります。家庭用だけでなく、業務用にも利用できます。クーラーが届かないところに、簡単に設置できてとても便利です。【猛暑対策・2.3kW優れた冷房効果】フラッグシップのコンプレッサーを採用するポータブルクーラーは、ピンポイントで冷風を送風して、あっという間に肌寒いほど驚きの冷却能力を持ち、 連日の猛暑でも、お書斎やキッチン、ガレージや作業小屋など、約7畳の広さの室内に汗なし快適に過ごせます。また、ノンドレン式スポットクーラーで、冷房運転時は自己蒸発機能によりドレン水の排出が不要となり、お手入れの手間が省け体への負担も軽減できます。【除湿や換気、多様なニーズに応える】パワフル送風で効率よく室内の空気を循環させて換気しながら、スポットクーラーは抜群な除湿性能もあり、梅雨の季節に、一日あたり40Lの除湿量(室温30℃，湿度RH80%の場合)で、お風呂場や洗面所、クローゼットなど湿気の多いところで使用すれば、驚くほどドレン水が溜まり、配属の排水ホースによりそれを簡単に連続排水でき、湿気によるお悩みを徹底的に解決します。【24Hタイマー・温度設定】リモコン付きで、クーラーを遠距離制御できます。温度を16～32℃の間で設定可能で、スポットエアコン正面にあるLEDパネルで設定温度をひと目で分かります。おやすみ機能付きで静音運転で寝苦しい夏にも快眠でき、また、タイマーは1時間刻みで最大24時間まで設定できて消し忘れを防止でき、無駄な電気代を節約できるのも魅力です。【移動簡単・省スペース】便利な4輪キャスター付きで力が弱い方でも簡単に移動し、どこでも設置できる移動式エアコンは台所やオフィス、ガレージなど様々な場所で大活躍し、車中泊にも気軽に利用できます。さらに、本体サイズが31.5x31x69.8cmで、一般的な家庭用スポットクーラーより、省スペースで収納しやすいです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

定価 39980円【穴あけ工事不要】賃貸マンションや家が古いなどの原因で壁に普通のエアコンを設置できない部屋に住んだら、冷房機器なしにどうやって厳しい夏を乗り切っていけますか。答えはこの便利なスポットクーラーです。素人でも工具なしに簡単に設置でき、届いた日にすぐ使え、快適な室内環境を作ります。家庭用だけでなく、業務用にも利用できます。クーラーが届かないところに、簡単に設置できてとても便利です。【猛暑対策・2.3kW優れた冷房効果】フラッグシップのコンプレッサーを採用するポータブルクーラーは、ピンポイントで冷風を送風して、あっという間に肌寒いほど驚きの冷却能力を持ち、 連日の猛暑でも、お書斎やキッチン、ガレージや作業小屋など、約7畳の広さの室内に汗なし快適に過ごせます。また、ノンドレン式スポットクーラーで、冷房運転時は自己蒸発機能によりドレン水の排出が不要となり、お手入れの手間が省け体への負担も軽減できます。【除湿や換気、多様なニーズに応える】パワフル送風で効率よく室内の空気を循環させて換気しながら、スポットクーラーは抜群な除湿性能もあり、梅雨の季節に、一日あたり40Lの除湿量(室温30℃，湿度RH80%の場合)で、お風呂場や洗面所、クローゼットなど湿気の多いところで使用すれば、驚くほどドレン水が溜まり、配属の排水ホースによりそれを簡単に連続排水でき、湿気によるお悩みを徹底的に解決します。【24Hタイマー・温度設定】リモコン付きで、クーラーを遠距離制御できます。温度を16～32℃の間で設定可能で、スポットエアコン正面にあるLEDパネルで設定温度をひと目で分かります。おやすみ機能付きで静音運転で寝苦しい夏にも快眠でき、また、タイマーは1時間刻みで最大24時間まで設定できて消し忘れを防止でき、無駄な電気代を節約できるのも魅力です。【移動簡単・省スペース】便利な4輪キャスター付きで力が弱い方でも簡単に移動し、どこでも設置できる移動式エアコンは台所やオフィス、ガレージなど様々な場所で大活躍し、車中泊にも気軽に利用できます。さらに、本体サイズが31.5x31x69.8cmで、一般的な家庭用スポットクーラーより、省スペースで収納しやすいです。

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