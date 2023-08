◆ 松田聖子さんのアルバムのカセットテープ12本セットです。断捨離整理の為、出品する事にしました。3、40年の経年により、カセットケースの傷や汚れや色褪せ、ひび割れ等などが有りますが、後半以降の物はまだ綺麗な状態で保管出来てます。

◆現在、カセットデッキが無い為、再生確認が出来ません。カセットテープも年数が経つにつれ、再生中の音途切れやテープの伸びなど劣化の進行がある為、そういった状態があるかもしれません。それでもご了承の上でご検討してくださる方のご購入宜しくお願いします。

◆ノースウインド、ユートピア、パイナップル、カナリーのインデックスだけ切り取り、アレンジしてます。テープや、購入した時のインデックスの一部分(真正面に写ってるインデックス)、歌詞カードはそのままです。

◆ノースウィンドのアルバムだけ歌詞カードを紛失しています。後、パイナップルのカセットケース正面にヒビ割れ有り。

☆カセットテープでのアルバムなので、市場では販売されてないので、懐かしくとてもレアです。

#North Wind

#ユートピア

#Pineapple

#Canary

#Touch Me Seiko

#TinKerBell

#sound of my heart

#Snow Garden

#The 9th Wave

#Windy Shadow

#SUPREME

#Citron

松田聖子 アルバム 【カセットテープ おまとめ売り12本セット】

◎他の商品とのおまとめ買いもされましたら、お値引させて頂きます。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

