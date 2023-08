ブレンヘイムのメルトン ジップアップブルゾンです。

定価42,900円、数回着用で目立つ様な傷やダメージはありません。

感じ方には個人差がありますので神経質な方はご遠慮くださいませ。

サイズはMでお色はオフホワイトです。

肩幅=約38cm

着丈=約48cm

脇下身幅=約48cm

袖丈=約58cm

コンパクトなサイズ感が可愛いメルトンウールのコンパクトブルゾンです♪両サイドにスリット用のファスナー付き、フロントもダブルファスナーでバランスの取りやすさも◎ショート丈なのでボリュームのあるスカートやワイドパンツとも高相性です^^

■お願い■

・送料込みで出品していますのでお値引き不可です。また、複数点購入でもお値下げしていません。

・購入やコメント前には必ずプロフィールもご覧ください。

・コメントなしでの即決OKです。

・自宅保管、素人検品、簡易包装にご理解ある方のみお願いします。

・発送日、日時指定、発送方法等の指定は承れません。

・小さく折り畳んで圧縮して発送させて頂きますので、商品のシワ等はご了承願います。

他にも出品していますので良ければ是非ご覧ください♪ #SAYAENDOSZ

これからも色々出品しますのでフォローして頂けると嬉しいです。

秋

オータム

冬

ウインター

リブ付き

ジャンバー

ウール100%

ダブルジップ

サイドスリット

冬ジャケット

アイボリー

冬の白は贅沢

Wファスナー

mid

エムプルミエ

アナイ

アベニールエトワール

セオリーリュクス

プラステ

プラージュ

イエナ

スピック&スパン

フレームワーク

【3F27M】

【305101】1

柄・デザイン...無地

カラー...ホワイト

着丈...ショート

素材...ウール

ジップ・ボタン...ジップアップ

季節感...秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブレンへイム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブレンヘイムのメルトン ジップアップブルゾンです。定価42,900円、数回着用で目立つ様な傷やダメージはありません。感じ方には個人差がありますので神経質な方はご遠慮くださいませ。サイズはMでお色はオフホワイトです。肩幅=約38cm着丈=約48cm脇下身幅=約48cm袖丈=約58cmコンパクトなサイズ感が可愛いメルトンウールのコンパクトブルゾンです♪両サイドにスリット用のファスナー付き、フロントもダブルファスナーでバランスの取りやすさも◎ショート丈なのでボリュームのあるスカートやワイドパンツとも高相性です^^■お願い■・送料込みで出品していますのでお値引き不可です。また、複数点購入でもお値下げしていません。・購入やコメント前には必ずプロフィールもご覧ください。・コメントなしでの即決OKです。・自宅保管、素人検品、簡易包装にご理解ある方のみお願いします。・発送日、日時指定、発送方法等の指定は承れません。・小さく折り畳んで圧縮して発送させて頂きますので、商品のシワ等はご了承願います。他にも出品していますので良ければ是非ご覧ください♪ #SAYAENDOSZこれからも色々出品しますのでフォローして頂けると嬉しいです。秋オータム冬ウインターリブ付きジャンバーウール100%ダブルジップサイドスリット冬ジャケットアイボリー冬の白は贅沢Wファスナーmidエムプルミエアナイアベニールエトワールセオリーリュクスプラステプラージュイエナスピック&スパンフレームワーク【3F27M】【305101】1柄・デザイン...無地カラー...ホワイト着丈...ショート素材...ウールジップ・ボタン...ジップアップ季節感...秋、冬

