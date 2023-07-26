パーティを彩るご馳走や allstar CONVERSE / USA製/生成り 90s スニーカー

|商品のサイズ
|27cm
|ブランド
|コンバースオールスター
|商品の状態
|傷や汚れあり
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|コンバースオールスター
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|傷や汚れあり
24分钟前
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Converse,90s,MADE IN USA,ALL STAR,WHITE/RED/NAVY,Hi,CANVAS ,US8.5,DEAD STOCK!!