最旬ダウン 新品1TB Lenovo SSD搭載 中古パソコン ノートパソコン ノートPC ノートPC

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メモリ : 8GB

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SSD :高速 新品 1000GB (1TB)

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OS : Windows11 Pro 64bit 日本語版

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■コメント

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・中古パソコン安心60日保証付き！ 中古 パソコンには多数傷がある場合があります。 傷度合いは商品写真にてご確認お願いします。バッテリは30分以上の動作確認済み(保証対象外)。

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商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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