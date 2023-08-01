全ての minitmute バッグ 新品正規品 (最終値下げ) ハンドバッグ

公式通販で購入しました韓国の人気ショップminitmuteのトートバッグです！
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お色はソフトピンクです。
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小さくて可愛くて購入しましたが使う機会がなさそうなので出品いたします。
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国際配送で15000円程かかりました。
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手数料、送料があるため、お値下げの予定はございません。
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追跡付きの配送方法希望の方はプラス200円で変更いたしますので、お申し付けください。
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【希少】BURBERRY ミニボストンバッグ キャンバス レザー スタッズ
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