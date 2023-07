○アイテム

BALENCIAGA バレンシアガ

アリーナ ローカット スニーカー

レザー 44

○44サイズ(相当)

アウトソール全長:約 31cm

アウトソール全幅:約 10.5cm

かかと高:約 3cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立つ傷や汚れなどなくまだまだ気持ちよくご使用していただけます✨

ブランドオークションにて購入しました。

※あくまでも中古品の為、完璧な商品をお求めの方は

ご遠慮ください。

○カラー

ブラック 黒

○素材

レザー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、万が一遅れる場合はご連絡致します。

※コメント中であっても先に購入された方を優先します。また専用ページの作成は致しかねます。

※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *

他にもアイテムを多数出品しております!こちらからご覧くださいませ☆

#ちょこのクローゼット

☁︎フォロー割、まとめ割について☁︎

・フォローしていただきその旨をコメントにてお伝えください。

〜¥3000…-¥100

〜¥5000…−¥300

〜¥10000…−¥500

¥10000〜…-¥700

更にまとめ買い割引として、

2点以上購入いただくと合計金額より500円割引させて頂きます。

メインカラー···ブラック

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムBALENCIAGA バレンシアガアリーナ ローカット スニーカーレザー 44○44サイズ(相当)アウトソール全長:約 31cmアウトソール全幅:約 10.5cmかかと高:約 3cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つ傷や汚れなどなくまだまだ気持ちよくご使用していただけます✨ブランドオークションにて購入しました。※あくまでも中古品の為、完璧な商品をお求めの方は ご遠慮ください。○カラーブラック 黒○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますが、万が一遅れる場合はご連絡致します。※コメント中であっても先に購入された方を優先します。また専用ページの作成は致しかねます。※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *他にもアイテムを多数出品しております!こちらからご覧くださいませ☆#ちょこのクローゼット☁︎フォロー割、まとめ割について☁︎・フォローしていただきその旨をコメントにてお伝えください。〜¥3000…-¥100〜¥5000…−¥300〜¥10000…−¥500¥10000〜…-¥700更にまとめ買い割引として、2点以上購入いただくと合計金額より500円割引させて頂きます。メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)

