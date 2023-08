【在庫一掃】 クールダウン ハイキュー‼︎ フルカラー 宮治 缶バ グリッター バッジ

ハイキュー!! TO THE TOP クールダウン フルカラー グリッター 缶バッジ コレクション 宮治

・フルカラー 缶バ × 30 個

・グリッター 缶バ × 3 個

合計 33 個

即購入可

バラ売り不可. 値下げ不可

新品未使用です。中身を確認するために開封し、開封後は袋に入れて暗所で保管していました。

初期傷.初期汚れあり。

初期傷.初期スレなどを気にされる方、素人保管のため神経質な方はご購入はお控えください。

質問がある場合はご購入前にお願いします。

⚠︎画像の無断転載はお辞めください。

又、他サイトでの出品は一切しておりません。

⚠︎無断転載防止のため、1枚目の画像は名前を記載しています。見にくい場合は、2枚目にフルカラー缶バッジ、3枚目にグリッター缶バッジの柄を載せていますのでご参照ください。

【 検索用 】

アニメ コミック 漫画 グッズ ハイキュー!! ハイキュー!! TO THE TOP クールダウン フルカラー グリッター 缶バッジ 缶バ コレクション 宮治

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

