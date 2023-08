ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

タダシジョージのドレスワンピースになります。

ティアードデザインのタイトワンピース。

胸元には大きなお花のモチーフ付き。

やや光沢の感じられるカシャっとした生地。

横ストレッチのきいた着用しやすいワンピースです。

【アイテム】

TADASHI SHOJI/ドレス ワンピース

ネイビー 紺色

サイズ4(XLサイズ相当)

肩襟ぐり幅:29cm

袖先から袖先:49cm

身幅:41cm

ウエスト幅:35cm

着丈:100cm

平置き、素人採寸になります。

【状態】

目立つ汚れはございません。

あくまで中古品になります。ご理解お願いします。

(喫煙者なし、ペットなし)

カメラ性能により色味が完璧に出ない場合がございます。

ハンガー等の撮影小物は付きません。

よろしくおねがいします(*^^*)

#TADASHISHOJI

#タダシジョージ

#ワンピース

#ドレス

0317S

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド タダシショージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド タダシショージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

