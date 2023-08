新しいスタイル 一番くじ　プライズ　ヒロアカ　フィギュア　セット コミック/アニメ

一番くじ、プライズ等のヒロアカのフィギュアセットです。

スピード発送可能

バラ売りは3点以上から受付(送料等の関係で割高)

値下げ要相談

一番くじ 僕のヒーローアカデミア Begin the HERO!(開封済

A賞 緑谷出久

B賞 爆轟勝己

C賞 轟焦凍

D賞 オールマイト

一番くじ 僕のヒーローアカデミア Fight On!

(開封済

A賞 緑谷出久

B賞 爆轟勝己

一番くじ僕のヒーローアカデミア 仲間

A賞 黒デク(未開封

プライズ

AGE OF HEROES

No.3麗日お茶子 (内袋未開封

No.13金オールマイト(開封済

Vol.31波動ねじれ(未開封

上記の13点セットです。

商品状態は未開封、開封済の物がございますので、間違いがない様にお気をつけ下さい。

商品欄には未開封の物もございますので、新品、未開封の表示にしておりますので、ご理解をお願い致します。

開封済の物は、さっと検品だけ行い箱に閉まい暗所にて保管してた為、フィギュア本体の状態は綺麗ですが、微細な傷、塗装ハネ等の初期不良のある場合がございますので、ご神経質な方のご購入はお控え下さい。

また、クレーム、返品対応等はプロフに記載しておりますので、一読して頂きご理解ある方のみ、お取引きをお願い致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

