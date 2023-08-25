人気を誇る まるさま専用バーニーズニューヨーク取扱　サフランK18ピアス ピアス(両耳用)

購入 バーニーズニューヨーク

美品 Pt900 ダイヤモンド ピアス 計0.26ct

ブランド サフラン

【5月3日まで値引き中】アガット K10 アメリカンピアス

素材 K18 刻印あり

【極美品】Christian Dior トライバル ピアス ブラック 箱付き

購入 2020年

MmKk様用 H.P France パールピアス 2点

金額 購入時55000円

新品 PT900 プラチナ アメリカンピアス 刻印あり上質 日本製 ペア



仮面 ピアス 手作り ミラーボールK18

K18ピアスです。

天然 ルビー ダイヤ ピアス3.3ct k18 ¥

キャッチは未使用。

【美品】CHANEL シャネル ココマーク ヴィンテージイヤリング

バーニーズのポーチ付

ゆっきー様専用ページ٩(ˊᗜˋ*)و



ダイヤ付きイヤリング 2個セット

使用頻度はあまり高くないですが、ポストに若干の変色が見られます。

新品同様♡アコヤ真珠♡8㎜珠♡純金&k18♡ピアスチャーム



LOEWE ロエベ ピアス

箱は付きません。

Myron panteah ピアス ZUNI



ラメピアス CHANEL

断捨離の為出品します。

値下げ中 ティファニー1837™ サークル ピアス スターリングシルバー



マリアブラック Marco Huggie ピアス Cielo チャーム セット

カラー···ゴールド

■現行品■【JUPITER】K10 スウィングバー＆ダイヤモンドピアス

材質···ゴールド

商品の情報 ブランド バーニーズニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

購入 バーニーズニューヨークブランド サフラン素材 K18 刻印あり購入 2020年金額 購入時55000円K18ピアスです。キャッチは未使用。バーニーズのポーチ付使用頻度はあまり高くないですが、ポストに若干の変色が見られます。箱は付きません。断捨離の為出品します。カラー···ゴールド材質···ゴールド

商品の情報 ブランド バーニーズニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

定10万 ローズカットダイヤモンド チェーンピアス K18 0.45ctUPティファニー 18金 ピアススワロフスキー ピアス レッド 赤PT900 豪華 天然ダイヤモンド キラキラピアスCHANEL ピアス パール