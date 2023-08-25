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人気を誇る まるさま専用バーニーズニューヨーク取扱　サフランK18ピアス ピアス(両耳用)

商品の説明

購入　バーニーズニューヨーク
美品 Pt900 ダイヤモンド ピアス 計0.26ct
ブランド　サフラン
【5月3日まで値引き中】アガット K10 アメリカンピアス
素材　K18 刻印あり
【極美品】Christian Dior トライバル ピアス ブラック 箱付き
購入　2020年
MmKk様用　H.P France パールピアス　2点
金額　購入時55000円
新品 PT900 プラチナ アメリカンピアス 刻印あり上質 日本製 ペア

仮面　ピアス　手作り　ミラーボールK18
K18ピアスです。
天然 ルビー ダイヤ ピアス3.3ct k18 ¥
キャッチは未使用。
【美品】CHANEL シャネル ココマーク　ヴィンテージイヤリング
バーニーズのポーチ付
ゆっきー様専用ページ٩(ˊᗜˋ*)و

ダイヤ付きイヤリング 2個セット
使用頻度はあまり高くないですが、ポストに若干の変色が見られます。
新品同様♡アコヤ真珠♡8㎜珠♡純金&k18♡ピアスチャーム

LOEWE ロエベ　ピアス
箱は付きません。
Myron panteah ピアス　ZUNI

ラメピアス CHANEL
断捨離の為出品します。
値下げ中　ティファニー1837™ サークル ピアス スターリングシルバー

マリアブラック Marco Huggie ピアス　Cielo チャーム　セット
カラー···ゴールド
■現行品■【JUPITER】K10 スウィングバー＆ダイヤモンドピアス
材質···ゴールド

定10万 ローズカットダイヤモンド　チェーンピアス K18 0.45ctUP

商品の情報

ブランドバーニーズニューヨーク
商品の状態目立った傷や汚れなし

ティファニー 18金 ピアス

スワロフスキー ピアス レッド 赤

PT900 豪華　天然ダイヤモンド　キラキラピアス

CHANEL ピアス パール
購入　バーニーズニューヨークブランド　サフラン素材　K18 刻印あり購入　2020年金額　購入時55000円K18ピアスです。キャッチは未使用。バーニーズのポーチ付使用頻度はあまり高くないですが、ポストに若干の変色が見られます。箱は付きません。断捨離の為出品します。カラー···ゴールド材質···ゴールド

商品の情報

ブランドバーニーズニューヨーク
商品の状態目立った傷や汚れなし

人気を誇る まるさま専用バーニーズニューヨーク取扱　サフランK18ピアス ピアス(両耳用)

18分钟前

人気を誇る まるさま専用バーニーズニューヨーク取扱　サフランK18ピアス ピアス(両耳用)

¥27,000 ¥15,120

(税込) 送料込み
8
18
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コメント (18)

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まるさま専用バーニーズニューヨーク取扱 サフランK18ピアス | www

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在庫処分】 まるさま専用バーニーズニューヨーク取扱 サフランK18

在庫処分】 まるさま専用バーニーズニューヨーク取扱 サフランK18


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