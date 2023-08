***これ以上のお値下げは不可です***

RIM.ARK

リムアーク

Dolman shirt all in one

¥30,800 (taxin)

カラー:ホワイト

サイズ:36

RIM.ARK リムアーク の

Dolman shirt all in one

高い伸縮性を持つ

ポリエステル系複合繊維を使用した

薄手でハリのある

さらりとしたタッチの上質な素材で仕上げ

Dolman shirt all in one

ハリのある生地を使用することによって

ネックラインに抜け感を演出し

上質な生地だからこそ

一枚でスタイルの決まるオールインワンに

ドルマンスリーブでラフにも着て頂けますが

あえてヒールと合わせて

スタイリッシュな着こなしがおすすめです

グレー色のワンピースパンツ

素材

表地 コットン70%複合繊維(ポリエステル)30%

裏地 ポリエステル100%

★試着のみですが自宅保管になりますので

ご理解頂ける方のみお願い致します

★小さく折り畳んでの発送となります

#etretokyo

#Deuxiemeclasse

#ユナイテッドアローズ

#トゥモローランド

#ビューティアンドユース

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リムアーク 商品の状態 新品、未使用

***これ以上のお値下げは不可です***RIM.ARKリムアークDolman shirt all in one¥30,800 (taxin)カラー:ホワイトサイズ:36RIM.ARK リムアーク のDolman shirt all in one高い伸縮性を持つポリエステル系複合繊維を使用した薄手でハリのあるさらりとしたタッチの上質な素材で仕上げDolman shirt all in oneハリのある生地を使用することによってネックラインに抜け感を演出し上質な生地だからこそ一枚でスタイルの決まるオールインワンにドルマンスリーブでラフにも着て頂けますがあえてヒールと合わせてスタイリッシュな着こなしがおすすめです素材表地 コットン70%複合繊維(ポリエステル)30%裏地 ポリエステル100%★試着のみですが自宅保管になりますのでご理解頂ける方のみお願い致します★小さく折り畳んでの発送となります#etretokyo#Deuxiemeclasse#ユナイテッドアローズ#トゥモローランド#ビューティアンドユース

