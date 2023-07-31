から厳選した A様専用 4点おまとめ ポーリッシュポタリー 食器

ポーリッシュポタリー

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新品・未使用

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直径12cmボウルで、サラダやお惣菜入れに最適です。

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電子レンジ、オーブン、食洗機可

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12㎝×12㎝ 高さ5.5㎝

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容量0.35l

94【ロイヤル・ドルトン】ヴィンテージ コーヒーカップ&ソーサー5客

Ceramika Artystyczna社

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ポーリッシュポタリー新品・未使用直径12cmボウルで、サラダやお惣菜入れに最適です。電子レンジ、オーブン、食洗機可12㎝×12㎝ 高さ5.5㎝容量0.35lCeramika Artystyczna社

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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