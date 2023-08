●ブランド

&g’aim ワンピース ラインフラワープリントワンピース



未使用ハグオーワー リバティ ワンピース クレア・オード柄

M'S GRACY

スナイデル ビックカラーホールワンピース



【新品】TOMORROWLANDコットンブロードストライプ ティアードワンピース

●アイテム

【Spick and Span】フラワーシフォンギャザーワンピース



ノースフェイス フラワーロゴ ワンピース ロンT Tシャツ

ワンピース

【新品タグ付き】ラルフローレンデニムロングワンピース フレア Aライン



リネンギャザー シャツワンピース かぐれ

●カラー

✨MaxMara✨シャツワンピース 白タグ リネン100 麻 7分袖



ミナペルホネン 膝丈ワンピース choucho 刺繍 38 M相当

赤 レッド

SINME ドット柄ロングワンピース プリーツ レーヨン ネイビー 紺 Lサイズ



新品未使用 ミナペルホネンwave bird エンブロイダリーラップドレス 38

●素材

【稀少/美品】ワンダフルワールド 豪華蔦小薔薇パッチワークワンピース



バーバリー レディース ノバチェック 総柄 ロングワンピース ホワイト系 36

綿、ポリエステル

エイミーイストワール チュールキャミソールコンビニットワンピース ベージュ 新品



マッキントッシュフィロソフィー ジャンパースカート

●サイズ 38

herlipto♡Marseille Belted Denim Dress



【新品】GRACE CONTINENTALエスニックプリントオフショルワンピース

肩幅 約 30cm

her lip to ロングドレス

身幅 約 32cm

Snidel スナイデル スイッチングデコルテオープンワンピース

着丈 約 97cm

CORSET DOCKING DRESS

袖丈 約 16cm

clane セミサークルスリーブワンピース



【Acka 】half mesh knit one-piece



オケージョンワンピース 未使用

※平置き実寸

Y's ワイズ //ビックシルエットワンピース 黒 size2

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

ANAYI ダブルクロスジャンスカワンピース



イッセイミヤケ ワンピースとボレロ未使用品(509)

●状態 NA

MILK Mademoiselle ワンピース



トリートユアセルフ dolphin retro summer one-piece

状態ランクはプロフィールに

ホビーラホビーレ♡コーデュロイ*テンダーブーケ*ジャンパードレス*L

記載しています。

フレイ アイディー ショールカラーラップ風ワンピ

ランクは主観になります。

【みやこ編物】 齋藤都世子 ワンピース (L) 上品 希少 オシャレ❤︎

画像にてご判断をお願いします。

92年 フルーツ籠 スカート&ベスト ピンクハウス カネコイサオ作品



m様専用 ワンダフルワールド カネコイサオ セットアップ

●付属品 なし

専用 未使用品 エレンディーク 2022 ラジアルタック ワンピース



幻ワンピースタグ付き】チャイナ 青木美沙子 お茶会 華ロリ

●管理番号 428-940-01

BLUELABEL CRESTBRIDGE エプロンドレス チェック



midealリボンフレアキャミワンピース

ヴィンテージショップからの購入品

ふりふ 乱菊 ノースリーブ ロング ワンピース ❀花柄❀和柄❀

東京都公安委員会から古物商を得て

アドーア★レイヤードデザインワンピースセット

鑑定済みのお品物です。

【新品】ロイスクレヨン ロングワンピース ノースリーブ チェック サイズM



ブラックコーデュロイ シャンブレー リバーシブルコート 50s~

・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.

ROSEBUD アシメ切りジャンスカ



新品未開封*トッコ バックレースアップコットンレースマキシワンピース 大人可愛い



acka シアーパフドレス

当shopをご覧いただきありがとうございます✨

【未着用】レ コパン Les Copains シルクワンピース

他にも商品出品しておりますので

マリハ 海の月影のドレス ロングワンピース フレア マキシ丈 イエロー 36

是非ご覧くださいませ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤️

最終お値下げ❣️美品!Y's ワイズ 綿のノースリーブワンピース サイズ2



TOMORROWLAND ランダムプリーツフラワープリント ワンピース ネイビー

まとめ買いでお値引き可能です♩

値下げ!cityshopシティショップ タイプライタードレス マキシワンピース黒

是非コメント欄よりお知らせください。

ねこムム様専用



ノワールラブレスシースルーフリルデザインロングシャツワンピース



capricieux le'mage AgAwd セットアップ

・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.

385 おにみど様専用



POLO RALPH LAUREN 中村アン着 ギンガムラップワンピース 美品

❀素人検品のため、見落としがある可能性も含めたお値段です。

新品 フィグロンドンワンピース



TWEEDのパーティドレス

❀古着商品は、特有の臭いがある場合がございます。

キーネック フロントスリット ジャンパースカート



【新品タグ付】ANAYI ストライプロングシャツワンピース ドルマン 白青 38

❀タイトル、説明にない撮影小物は付属しません。

flower様専用 セルフポートレイト



N.ナチュラルビューティーベーシック ダブルクロストレンチコート

❀発送はコンパクトに折り畳み、最安値の方法で発送します。

ココディール プリーツティアードノースリワンピース



herlipto エアリー こじはる 小嶋陽菜

❀できる限り、丁寧に、迅速に対応します。

ケイトスペードニューヨーク マキシ丈ワンピース マルチカラー シルク100%



アーバンリサーチ ロッソ ワンピース 半袖 カーキ マタニティ 授乳服 お宮参り

❀値下げ交渉は【具体的な金額】をご提示ください。

ポロ襟ワンピース



大きいサイズ✨23区 ワンピース+シャツ セットアップ アンサンブル 総柄

❀ご質問があればお問い合わせくださいませ。

人気!森女風ロングワンピース 夏 無地 水玉柄 レディース 可愛い ゆったり1b



トゥデイフルワンピース

※追加の写真、着用画像にはお応えできません。ご了承くださいませ。

アンコキーヌ チェーン柄ワンピース



her lip to Lace Trimmed Floral Dress

素敵なご縁になることを祈っております⸜(’ᵕ’)⸝

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムズグレイシー 商品の状態 新品、未使用

●ブランド M'S GRACY●アイテム ワンピース●カラー 赤 レッド●素材 綿、ポリエステル●サイズ 38 肩幅 約 30cm 身幅 約 32cm 着丈 約 97cm 袖丈 約 16cm ※平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。●状態 NA 状態ランクはプロフィールに 記載しています。 ランクは主観になります。 画像にてご判断をお願いします。●付属品 なし●管理番号 428-940-01ヴィンテージショップからの購入品東京都公安委員会から古物商を得て鑑定済みのお品物です。・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.当shopをご覧いただきありがとうございます✨他にも商品出品しておりますので是非ご覧くださいませ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤️まとめ買いでお値引き可能です♩是非コメント欄よりお知らせください。・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.❀素人検品のため、見落としがある可能性も含めたお値段です。❀古着商品は、特有の臭いがある場合がございます。❀タイトル、説明にない撮影小物は付属しません。❀発送はコンパクトに折り畳み、最安値の方法で発送します。❀できる限り、丁寧に、迅速に対応します。❀値下げ交渉は【具体的な金額】をご提示ください。❀ご質問があればお問い合わせくださいませ。※追加の写真、着用画像にはお応えできません。ご了承くださいませ。素敵なご縁になることを祈っております⸜(’ᵕ’)⸝

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムズグレイシー 商品の状態 新品、未使用

22 アデュートリステス ADIEUTRISTESSE 花柄 ワンピース シャツHERNO ヘルノ 総柄 2ポケット シルクワンピース 46サイズ人気完売♡グレースコンチネンタルフラワーボーダー刺繍ワンピース ¥53,900❤️ほぼ新品❤️AURALEE❤️オーラリー◆シャツワンピース◆ロング丈◆透け感nest Robe ネストローブ リネン フランジカラーワンピースAKIRA NAKA フィデリアドレスADORE シルクウールツイルオールインワン新品タグ付き リリーブラウン ケイタマルヤマ フリルチャイナワンピースぽむの木様専用ページAdore お呼ばれ ワンピース