フジクラ プロトタイプ ピンク

工房カスタムの希少なシャフトです。

40グラム台の軽いシャフトやや長めで飛距離性能は抜群です。

ワンフレックスでしっかりしなって飛距離がでます。

このシャフトの特徴は硬さが1FLEXだが40台~70g台までありヘッドスピードが速い人から遅い人まで対応できるシャフトです。

全長にフル3軸織物を配して柔らかいのに振り遅れない、故にヘッドスピードが2~3m/s上がる(魔法のシャフトです。

スペックは写真6枚目ご覧下さい。

長さ スリーブ先端部からグリップエンドまで

115.0センチ 46.25〜46.5inchと長尺までいきませんが長めのセッティングです。

グリップ NO1グリップ 綺麗な状態です。

中調子で、ゆっくりしなる感触で、スピーダーNXと似た感じのシャフトかと思います。

今流行りの軽めのしっかりしたシャフトで飛距離性能は抜群です。

写真はグリップエンドからの長さです。ご参考にして下さい。

約115.0cmメジャー画像ご確認ください。エピックシリーズで、46.5インチのシャフトとほぼ同じ長さでした。

目立ったきずはみあたりませんが

写真にて確認の上ご購入ください。

お取り置き、値下げ交渉はしませんのでコメントはお控えください。商品内容については出来る限りお応えします。

売れない場合は少しづつ値下げしますのでタイミングが合えば即購入下さい!よろしくお願い致します!

値引き交渉にはお応えしませんのであらかじめご理解下さい。

値下げしました

商品の情報 ブランド キャロウェイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

