最安値挑戦！ 希少☆BALLY バリー メッセンジャーバッグ ショルダー レザー 黒 保存袋付 メッセンジャーバッグ

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A：全体的に美品・傷や汚れが見当たらない

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B：使用感少ない・傷や汚れが目立たない良品

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C：使用感あり・多少の傷や汚れのある中古品

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D：使用感が強い・傷や汚れのある中古品

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E：修理必須のジャンク品

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■こちらの商品は【ランクB】です■

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※あくまで個人主観によるランク分けです。

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ブランド》

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種別》

ブリーフィング ビームス別注 ヘルメットバック

レザー×キャンバス

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カラー》

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生産国》

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イタリア製 ITALY

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付属品》

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サイズ》

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高さ:27cm

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横幅:39cm

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マチ:11cm

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ショルダー長さ: 約111〜128cm

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※多少の誤差がある場合があります。

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数量限定モデル☆新品☆正規品証明書付☆マンハッタンポーテージメッセンジャーバッグ

【商品詳細】

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幅広・大容量・ポケット豊富のメッセンジャーバッグです。持ち手がレザーの珍しい一品。

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経年による使用感や細かなスレはありますが目立つものではなく全体的に綺麗なお品物です☆

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新品ではない為状態ご確認・ご了承の上ご購入をお願いします。

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ジャンルごとの一覧はこちら！

【ほぼ新品】ACRU アクリュ ミニボノ レザーカメラバッグ 卉奏 キソウ

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廃盤品 アークテリクス インデックス10 サコッシュ メッセンジャーバッグ

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド バリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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