コレクター引退品です。

第2期のカードセットです。

あまりめぼしいカードはありませんが…ほぼ二期のノーマルカードは入っております。

状態の悪いものも中にはあります。

ファイルが三冊で約500枚入りです。

限定のプロモカードも多少入っております。

2期収録カードは半分以上は入ってます。全体の約6割程度と考えてください。

重複しているカードはほぼないです。

まとめ買い特典で

オマケでコスモクイーン初期 ウルトラレア

ブラック・マジシャン ウルトラレア 初期絵違い1枚と

聖なるバリア―ミラーフォース― シークレットレア2枚 初期と真紅眼の黒竜のフィールドセンターカードと王国スリーブ付きです。

詳細について気になる方はご連絡下さい。

確認したいカードなどがありましたら画像を入れ替えるなどをして対応します。中にこんなカードはありますか?というご質問もお答えします。

再出品しました。

種類...遊戯王OCGデュエルモンスターズ

言語...日本語版

種類...遊戯王OCGデュエルモンスターズ

特徴...初期

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

