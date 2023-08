超美品 Schott ライダースジャケット MADE IN USA サイズ36 ブルゾン

○サイズ(素人寸法のため誤差はご了承下さい)

○サイズ(素人寸法のため誤差はご了承下さい)36サイズ肩幅48cm身幅57cm袖丈60cm着丈75cm15年以上前に購入したものです。カッコよくて一目惚れして購入しました。もう着ることがなくなってしまったため、欲しい方にお譲りします。とても暖かくこれからの季節に活躍できると思います。大事に来ていましたので使用感は少ないかなと思います。※タンスの中にしまっておりましたので、独特の匂いがしますが着用していけば取れると思います。ご質問があれば気軽に聞いてください。

