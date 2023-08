お得セット Intuos Wacom Pro Large Edition Paper PC周辺機器

Wacom Intuos Pro Paper Edition Large (PTH-860/K1)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Wacom Intuos Pro Paper Edition Large (PTH-860/K1)定価¥60,280商品の特徴これまでにない最高の性能を誇るWacom Intuos Pro■Create better 進化したペン筆圧レベル8192レベルディスプレイ端を含め、ペンの正確さが向上ペンの追従性の向上(ソフトウェアやOSによる)■Create more 新しいワークフローWacom Intuos Proはアイデアスケッチから仕上げまで、作品の制作フロー全体に活用できます。PCに接続してペンタブレットとして、そしてWacom Intuos Proひとつでもペーパーモードとして製品単体で利用できます。 クリエイターが行いたい作業をWacom Intuos Proひとつで行うことができます■Create your way 制作スタイルによって使い分けWacom Intuos Proは作品の制作スタイルによって使い分けることができます。ペンタブレットとして使う際は、3種類の描き味のオーバーレイシートから選ぶことができます。ペーパーモードの時はWacom Finetip Pen、Wacom Pencil、Wacom Ballpoint Penを選べます新調したPCで間に合うようになったので出品させていただきます。動作も問題なく、付属品も全て揃っております。あくまでも中古品となります。神経質な方や完璧を求める方はご遠慮願います。

