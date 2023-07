2022年新作 古着デッドストック 軍ミリタリージャケット ミリタリージャケット

ご覧頂きありがとうございます☺︎

☑︎ブランド

古着

☑︎サイズ

後着丈 : 70cm

肩幅:43cm

身幅 : 50cm

袖丈:50cm

色・ネイビー

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

☑︎素材

綿

○ーーーーーーーーーーーーーーーーーー○

☑︎商品紹介

レトロな可愛いミリタリージャケットです。

柔らかく着心地が良い生地になります。

ゆったりめのデザインになりますのでオーバーシルエットがお好きな方にお勧めです。

女性が ゆるだぼ で着ても可愛いと思います。

☑︎その他

自身がアメリカから輸入した

90年代の物になります。

雰囲気の近いブランドタグを

お借りしています。

ドイツ軍かオランダ軍の希少な

ミリタリージャケットになります。

この機会に是非。

年代物になりますので他の方と被りにくく 個性的なスタイルやファッションがお好き方にお勧めです。

○ーーーーーーーーーーーーーーーーーー○

▲1点ものにつき早い者勝ちになります▲

※私物の物の素人採寸記載となりますので

ご了承ください。

私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。

▲あくまで古着としての出品になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。

✔︎発送方法やお値引き、初めてのご購入をお考えの方はお手数ですがプロフィールを必ずお読み下さい。

✔︎他にも 70s 80s 90s 時代のビンテージ古着や 総柄シャツ ユーロ古着 US古着 など出品しています。

今後も色々なお洋服を出品して参りますのでフォロー等宜しくお願い致します☺︎

#vintage #ビンテージ #70s #80s #90s #昭和レトロ #総柄シャツ #ポリシャツ #レトロシャツ #古着男子 #古着女子 #菅田将暉 #成田凌 #下北沢

Engineered garments



ヨウジヤマモト

コムデギャルソン

イッセイミヤケ

KENZO

y'sformen

Y-3

ワイスリー

ワイズフォーメン

hazama

マルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます☺︎☑︎ブランド古着☑︎サイズ後着丈 : 70cm肩幅:43cm身幅 : 50cm袖丈:50cm色・ネイビー※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。☑︎素材綿○ーーーーーーーーーーーーーーーーーー○☑︎商品紹介レトロな可愛いミリタリージャケットです。柔らかく着心地が良い生地になります。ゆったりめのデザインになりますのでオーバーシルエットがお好きな方にお勧めです。女性が ゆるだぼ で着ても可愛いと思います。☑︎その他自身がアメリカから輸入した90年代の物になります。雰囲気の近いブランドタグをお借りしています。ドイツ軍かオランダ軍の希少なミリタリージャケットになります。この機会に是非。年代物になりますので他の方と被りにくく 個性的なスタイルやファッションがお好き方にお勧めです。○ーーーーーーーーーーーーーーーーーー○▲1点ものにつき早い者勝ちになります▲※私物の物の素人採寸記載となりますのでご了承ください。私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。▲あくまで古着としての出品になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。✔︎発送方法やお値引き、初めてのご購入をお考えの方はお手数ですがプロフィールを必ずお読み下さい。✔︎他にも 70s 80s 90s 時代のビンテージ古着や 総柄シャツ ユーロ古着 US古着 など出品しています。今後も色々なお洋服を出品して参りますのでフォロー等宜しくお願い致します☺︎#vintage #ビンテージ #70s #80s #90s #昭和レトロ #総柄シャツ #ポリシャツ #レトロシャツ #古着男子 #古着女子 #菅田将暉 #成田凌 #下北沢ヨウジヤマモトコムデギャルソンイッセイミヤケKENZOy'sformenY-3ワイスリーワイズフォーメンhazamaマルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

