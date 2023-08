ご覧頂き有難うございます。

niceness 22aw FEILDMAN ネイビー M ベスト

#古着屋tenです。

プロフィールに

種割引や期間限定セールなどの

お得な情報を載せておりますので

先にご覧頂けたらと思います。

割引ご希望の際は、お手数ですが

ご購入前に【フォロー割】【まとめ割】

希望などコメント下さい。

#古着屋Haru もご覧下さい。

クリーニング済み 送料無料 即発送

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●商品名

アメリカUSA古着USEDポロバイラルフローレンPolobyRalphLaurenポニー刺繍ロゴワッペンケーブルニットVネックジレベストチョッキオーバーサイズビッグサイズビッグシルエットゆるダボビンテージ90s

●ポイント

幅広い世代から人気のある王道ブランド

【ポロバイラルフローレンPolobyRalphLauren】

ヘタレない品質と、廃れないブランド力。

長く愛される正統派な一着。

今大注目トレンドアイテムのジレベスト。

胸にシグネチャーのポニー刺繍。

ザックリとした質感と適度な厚みがあり程良い

保温性とオシャレ感を演出するミドルゲージ。

ボディは清潔感のあるホワイトカラー。

シャープな印象で、小顔効果のあるVネックで

クラシカルな雰囲気が魅力の

ケーブル編みニットジレベスト。

古着コーデの定番で、普段使いしている

ダボっとしたリーバイスのバギーデニムや

カーハート、ディッキーズなどの

ペインターパンツに合わせるだけで

グッと引き締めた大人コーデに仕上げます。

淡白になりがちなTシャツにプラスしても

適度なアクセントにもなり、インにアウトに

季節問わずに通年活躍するアイテムです。

ビッグサイズ、ビッグシルエットが旬な今

男女問わずユニセックスにお使い下さい。

●状態

若干の使用感はございますが

目立つ汚れや、ダメージ少なく

これからも長くご着用頂けます。

●サイズ

表記タグ:US規格XXL

●採寸

肩幅:53cm

身幅:65cm

着丈:66cm

●カラー

ボディ(白 ホワイト)

ポニー刺繍(ネイビー)

●素材

コットン

●古着は一点物です

同じ物は2つと存在しません。

お気に入りがございましたら是非どうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き有難うございます。#古着屋tenです。プロフィールに種割引や期間限定セールなどのお得な情報を載せておりますので先にご覧頂けたらと思います。割引ご希望の際は、お手数ですがご購入前に【フォロー割】【まとめ割】希望などコメント下さい。#古着屋Haru もご覧下さい。クリーニング済み 送料無料 即発送ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●商品名アメリカUSA古着USEDポロバイラルフローレンPolobyRalphLaurenポニー刺繍ロゴワッペンケーブルニットVネックジレベストチョッキオーバーサイズビッグサイズビッグシルエットゆるダボビンテージ90s●ポイント幅広い世代から人気のある王道ブランド【ポロバイラルフローレンPolobyRalphLauren】ヘタレない品質と、廃れないブランド力。長く愛される正統派な一着。今大注目トレンドアイテムのジレベスト。胸にシグネチャーのポニー刺繍。ザックリとした質感と適度な厚みがあり程良い保温性とオシャレ感を演出するミドルゲージ。ボディは清潔感のあるホワイトカラー。シャープな印象で、小顔効果のあるVネックでクラシカルな雰囲気が魅力のケーブル編みニットジレベスト。古着コーデの定番で、普段使いしているダボっとしたリーバイスのバギーデニムやカーハート、ディッキーズなどのペインターパンツに合わせるだけでグッと引き締めた大人コーデに仕上げます。淡白になりがちなTシャツにプラスしても適度なアクセントにもなり、インにアウトに季節問わずに通年活躍するアイテムです。ビッグサイズ、ビッグシルエットが旬な今男女問わずユニセックスにお使い下さい。●状態若干の使用感はございますが目立つ汚れや、ダメージ少なくこれからも長くご着用頂けます。●サイズ表記タグ:US規格XXL●採寸肩幅:53cm身幅:65cm着丈:66cm●カラーボディ(白 ホワイト)ポニー刺繍(ネイビー)●素材コットン●古着は一点物です同じ物は2つと存在しません。お気に入りがございましたら是非どうぞ。

