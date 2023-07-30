お知らせ ログイン 会員登録 出品
【本日特価】 NEC i3●新品SSD512GB●メモリ8GB●office★ノートパソコン ノートPC

商品の説明

■■値下げ交渉・オファー大歓迎■■
Macbook Air 13.3 Corei7 8G、256SSD、箱付き

【7/2迄値下げ】NEC VersaPro☘️i5第8世代☘️爆速SSD128GB
■■他にもパソコン多数出品しています■■
SONY　高性能　ノートパソコン　Corei５搭載/爆速SSD/ブルーレイ
#ねこPC
ASUS ゲーミングノート TUF Gaming F17 FX706HEB

レッツノート SV8 8G/256GB office2021認証済

apple MacBook Air ノートpc アップル 11インチ 軽量
人気のノートパソコンを快適に使えるようにカスタム致しました！
GW特価! 679) MacBook Pro 13インチ 2019-i7
到着後、電源ボタンを押すだけで使えるように整備済み！
LTE搭載 Sony VAIO Win11 i5 メモリ8GB/SSD256GB

iPad第6世代(A1893)本体32GBWi-Fiモデル
超高性能な第6世代i3と、大容量メモリ8GBの超ハイスペックPC♪
MacBook Pro 2016/Core i7/16GB/SSD512GB
新品・高速のSSDを搭載していますので、数秒で立ち上がります！
【極美品】SURFACE LAPTOP GO i5-8-128 #713

dynabook BB35/ＲＢ ブラック
Microsoft Office 2019正規ライセンス認証済み！
【値下】MacBookAir 2015/13インチ/i5/8G/SSD256GB
ワード、エクセル、パワーポイントなど自由に操作出来ます。
新品・保証残ありSurface Pro8 16G/256G Office2021

【大人気】富士通/ノートパソコン/Windows10/ブルー
人気のBD（ブルーレイ）ドライブ搭載！
ThinkPad L570 i3-7100U DVD Office2019
便利なBluetooth搭載！
マウスゲーミングノートパソコン　Corei7 SSD512Gb
WEBカメラ搭載でZoom会議に最適！
【美品】富士通ノートパソコン/メモリ4GBHDD 320GB/Windows11

ノートパソコン ssd i5 office 2021 メモリ8GB L570

LG Gram 15Z90N USキーボード（Windows11Pro）
■■■商品詳細■■■
ゲーミングノートPC　Core i7 7700 /GTX1050
【型式名】NEC PC-NS350DAW-E3
15.6型 NEC VKT16L-3 i5 8GB 新品SSD Wind11
【OS】Windows 10 Home 64bit
◎極上＆薄型レッド★大容量1000GB★メモリ増設★DVDマルチ★ズーム★即使用
【CPU】Core i3-6100U
【爆速】人気の赤！多機能ノートPC　新品SSD512G i7-8スレッド特価
【ストレージ】新品SSD512GB（YMTC製）
Apple MacBook 13インチ/Windows/2021年Office。
【メモリ】8GB
美品、高速コアi5、SSD、最新Win10 オフィス2019 USB3.0
【ドライブ】CD/DVD/BD（ブルーレイ）読み書き対応
富士通　PC LIFEBOOK U9312/J オフィス2021
【液晶】15.6型ワイド、HD（1366*768）
爆速 DELL 9世代 i7 9850H 32GB 512GB 1TB

Windows11 オフィス付きCore i5 メモリ8G TOSHIBAノート
【有線LAN】有り
トライポッドワークス EISENM-PJ
【無線LAN】有り
美品でオシャレ✨すぐ使える中古ノートパソコン✨カメラ✨初心者✨オフィス付き✨ｐ9
【イヤホン/マイクジャック】有り
IdeaPad Slim 170 クラウドグレー
【USBポート】2.0×1つ 3.0×2つ
DELL E5270 Core i5 6200U 8GB SSD 256GB
【出力端子】HDMI端子
高年式 dynabook B65/DN 第8世代 i5/8GB/新品SSD

持運び快適1.35kgノートパソコン✨ 爆速動作SSD✨ 極上品ブラック✨
【付属品】バッテリー・ACアダプター
【値下中】レノボThinkPad X1 Carbon2016モデル ジャンク
【バッテリー】100％充電時点で残り9時間22分と表示されています
Windows11/i7-1165G7/16GB/SSD/DVD　ハイエンド

最終値下げ！！Windows11 Office2019Lifebook

DELLノートパソコン　Latitude5300 Corei5-8265U 8G
■■■インストール済みソフト■■■
GW前特別価格！！macbook air m1 8GB/256GB
【必須ソフト】Microsoft Office 2019
翌日発送！値下げ◎【美品】Surface LaptopGo12.4型●おまけ付き
【テレワーク】ZOOM
MACBOOK PRO MV902・922J/A
【定番ブラウザ】Google Chrome
MACBOOK AIR 8GB 512GBssd 13.6インチ　m2
【DVD書き込み】WinX DVD Author
MacBook Pro retina 2019 256GB/新品バッテリー
【スマホ連動】LINE
驚速のWindows11対応機！第８世代ｉ５に高性能ＳＳＤ／ノートパソコンB65
【画像編集】Gimp
ドスパラGALLERIA QF765HE Win10Proメモリ16GBSSD
【動画再生】Leawo Bru-ray player
1台のみ❗NEC人気モデル赤設定済ノートパソコン❗新品SSD512・コアi7搭載
【動画編集】Open Shot
高速SSD搭載 東芝コンパクトノートパソコン　R644/M Corei5
【YouTube】4K Video Downloader
【値下げ中！】MacBook Air M1 8core 8GB/512G
【アンチウイルス】Windows Defender
ASUS ExpertBook B9450F core i7 人気パソコン165

レノボ　ノートパソコン Lenovo G500

サクサクSSD✨設定済✨すぐに使えるノートパソコン✨カメラ✨人気の赤色
■■■外観■■■
【美品】Surface laptop i5
全体的に汚れが少なく綺麗です
【SSD256GB】爆速❗️⭐️美品⭐️カメラ有⭐️すぐに使えるノートパソコン⭐️セール中
全体的に少し黄ばみあり
Win10/新品SSD480G/i-7/Wi-Fi
ゴム足が1つ欠品しています
✨高年式 2018年モデル✨超速新品SSD✨ メモリ8G ノートパソコン カメラ
液晶に10箇所ほど、写真に映らない程度の液晶ムラがあります
ZenBook 14 UX434FL i5／8GB／512GB 新品WPS付
専用クリーナーで除菌クリーニング済み
最新版Windows11 ノートパソコン hp 初期化済み! すぐに使えます!

Dell inspiron5583 Core i5 高速SSD 値引不可

ThinkPad Helix
#ノートパソコン　#ノートpc

マウスコンピューター G-tune ゲーミング ノート PC　整備済み

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

初心者オススメ✨corei7‼️SSD150GB❗️メモリー8GB✨エプソン

LENOVO THINKPAD L15 2020年 i5 8GB 256GB

【ハイスペゲーミングノート】リフレッシュレート240Hzのドスパラノート

新品最新 超ハイスペック Lenovo ThinkBook 14 Ryzen 7

ボブさん専用　Lenovo IdeaPad Flex 570 - ストームグレー

H73 正常動作品　acer Aspire Switch 10

JU18【驚異のSSD1T】Core i7/メモリ16G/NECノートパソコン

Lenovo ideapad L340-15 Ryzen7 16GB 512GB

PC-FIRSTという人物に不良品を送り付けられました皆さん気をつけて
■■値下げ交渉・オファー大歓迎■■■■他にもパソコン多数出品しています■■#ねこPC人気のノートパソコンを快適に使えるようにカスタム致しました！到着後、電源ボタンを押すだけで使えるように整備済み！超高性能な第6世代i3と、大容量メモリ8GBの超ハイスペックPC♪新品・高速のSSDを搭載していますので、数秒で立ち上がります！Microsoft Office 2019正規ライセンス認証済み！ワード、エクセル、パワーポイントなど自由に操作出来ます。人気のBD（ブルーレイ）ドライブ搭載！便利なBluetooth搭載！WEBカメラ搭載でZoom会議に最適！■■■商品詳細■■■【型式名】NEC PC-NS350DAW-E3【OS】Windows 10 Home 64bit【CPU】Core i3-6100U【ストレージ】新品SSD512GB（YMTC製）【メモリ】8GB【ドライブ】CD/DVD/BD（ブルーレイ）読み書き対応【液晶】15.6型ワイド、HD（1366*768） 【有線LAN】有り【無線LAN】有り【イヤホン/マイクジャック】有り【USBポート】2.0×1つ 3.0×2つ【出力端子】HDMI端子【付属品】バッテリー・ACアダプター【バッテリー】100％充電時点で残り9時間22分と表示されています■■■インストール済みソフト■■■【必須ソフト】Microsoft Office 2019【テレワーク】ZOOM【定番ブラウザ】Google Chrome【DVD書き込み】WinX DVD Author【スマホ連動】LINE【画像編集】Gimp【動画再生】Leawo Bru-ray player【動画編集】Open Shot【YouTube】4K Video Downloader【アンチウイルス】Windows Defender■■■外観■■■全体的に汚れが少なく綺麗です全体的に少し黄ばみありゴム足が1つ欠品しています液晶に10箇所ほど、写真に映らない程度の液晶ムラがあります専用クリーナーで除菌クリーニング済み#ノートパソコン　#ノートpc

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【本日特価】 NEC i3●新品SSD512GB●メモリ8GB●office★ノートパソコン ノートPC

14分钟前

【本日特価】 NEC i3●新品SSD512GB●メモリ8GB●office★ノートパソコン ノートPC

¥28,000 ¥15,680

(税込) 送料込み
3
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

fda326ec

 1438

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

fda326ec
【本日特価】 NEC i3●新品SSD512GB●メモリ8GB●office★ノートパソコン ノートPC 【本日特価】 NEC i3●新品SSD512GB●メモリ8GB●office★ノートパソコン ノートPC

NEC i3○新品SSD512GB○メモリ8GB○office☆ノートパソコン

NEC i3○新品SSD512GB○メモリ8GB○office☆ノートパソコン


NEC i3○新品SSD512GB○メモリ8GB○office☆ノートパソコン | www

NEC i3○新品SSD512GB○メモリ8GB○office☆ノートパソコン | www


美品】NEC 爆速新品SSD512GB 8GB パソコンPC オフィス付 | www

美品】NEC 爆速新品SSD512GB 8GB パソコンPC オフィス付 | www


NEC ノートPC VKシリーズ/Windows11 Pro/MS Office 2019/15.6型/Core i3-4100M/Bluetooth/WIFI/DVD/RAM:8GB/(整備済み品) SSD 1TB

NEC ノートPC VKシリーズ/Windows11 Pro/MS Office 2019/15.6型/Core i3-4100M/Bluetooth/WIFI/DVD/RAM:8GB/(整備済み品) SSD 1TB


NEC ノートPC VKシリーズ/Windows11 Pro/MS Office 2019/15.6型/Core i3-4100M/Bluetooth/WIFI/DVD/RAM:8GB/(整備済み品) SSD 1TB

NEC ノートPC VKシリーズ/Windows11 Pro/MS Office 2019/15.6型/Core i3-4100M/Bluetooth/WIFI/DVD/RAM:8GB/(整備済み品) SSD 1TB


楽天市場】最大3000円クーポンあり！パソコン 中古パソコン 数量限定第

楽天市場】最大3000円クーポンあり！パソコン 中古パソコン 数量限定第


Amazon.co.jp: NEC ノートPC VKシリーズ/Windows11 Pro/MS Office 2019

Amazon.co.jp: NEC ノートPC VKシリーズ/Windows11 Pro/MS Office 2019

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【本日特価】 NEC i3●新品SSD512GB●メモリ8GB●office★ノートパソコン ノートPC
© www.inba.net, Inc.