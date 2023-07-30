【本日特価】 NEC i3●新品SSD512GB●メモリ8GB●office★ノートパソコン ノートPC

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【型式名】NEC PC-NS350DAW-E3

15.6型 NEC VKT16L-3 i5 8GB 新品SSD Wind11

【OS】Windows 10 Home 64bit

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【CPU】Core i3-6100U

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【メモリ】8GB

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【ドライブ】CD/DVD/BD（ブルーレイ）読み書き対応

富士通 PC LIFEBOOK U9312/J オフィス2021

【液晶】15.6型ワイド、HD（1366*768）

爆速 DELL 9世代 i7 9850H 32GB 512GB 1TB



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【有線LAN】有り

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IdeaPad Slim 170 クラウドグレー

【USBポート】2.0×1つ 3.0×2つ

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【出力端子】HDMI端子

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【付属品】バッテリー・ACアダプター

【値下中】レノボThinkPad X1 Carbon2016モデル ジャンク

【バッテリー】100％充電時点で残り9時間22分と表示されています

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高速SSD搭載 東芝コンパクトノートパソコン R644/M Corei5

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全体的に汚れが少なく綺麗です

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ゴム足が1つ欠品しています

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液晶に10箇所ほど、写真に映らない程度の液晶ムラがあります

ZenBook 14 UX434FL i5／8GB／512GB 新品WPS付

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最新版Windows11 ノートパソコン hp 初期化済み! すぐに使えます!



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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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