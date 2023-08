新作 ART OF WAR ベルセルク　ゾッド コミック/アニメ

ART OF WAR ベルセルク ゾッド

可動フィギュア プレミア品、絶版再販なし

ショーケース内で保管しておりました。中古美品です。付属品は画像の物が全てです。状態や欠品等は購入者側で確認お願い致します。

中古品なので神経質な方は購入をお控え下さいませ。

商品購入後のキャンセル、返品は受け付けておりません。クレームはなしでお願い致します。

検索用

ベルセルク

figma

フェムト

スラン

コンラッド

ボイド

ユービック

ガッツ

リペイント

グリフィス

キャスカ

ゴッドハンド

三浦健太郎

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

