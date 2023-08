ご覧頂きありがとうございます(^^)

ノースフェイスのオリジナルパック バックパックです。

海外限定モデルとなります!

【ブランド】

THE NORTH FACE

ザ ノースフェイス

WHITE LABEL

ホワイト レーベル

※韓国限定ブランドです。

【商品名】

THE NORTH FACE WL ORIGINAL PACK

ノースフェイス WL オリジナル パック

【カラー】

ジェットブラック

【サイズ】

幅:30cm

高さ:42cm

マチ:14cm

18L

お値下げは出来ません。

即購入OKです!

よろしくお願い致します(^^)

#WHITELABEL

#ホワイトレーベル

#バックパック

#リュック

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

