【税込】 キングスミス　ウォーキングパッドR2 ウォーキング

2022年2月に購入しました。

ろろろさん、確認用アディダスパンツ

目立った傷はありませんが数ヶ月使用しているため

【値下げ】Garmin Venu Sq Music Black/Slate

USED品であることご理解くださいませ。動作確認済です。

キングスミス ウォーキングパッドR2



HORIZON ジョンソン トレッドミル ADVENTURE 1

#kingsmith

LEKI ノルディックウォーキングポール マイクロトレイルバリオ カーボン2

#walkingpadr2

【訳あり】エクサー社X-ISER プロ エアロビクスステッパー

#ウォーキングマシン

ろろろさん、確認用アディダスパンツ

#ランニングマシン

【値下げ】Garmin Venu Sq Music Black/Slate

#トレッドミル

キングスミス ウォーキングパッドR2



HORIZON ジョンソン トレッドミル ADVENTURE 1

6/26-7/3は発送できかねますのでご了承くださいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2022年2月に購入しました。目立った傷はありませんが数ヶ月使用しているためUSED品であることご理解くださいませ。動作確認済です。#kingsmith#walkingpadr2#ウォーキングマシン#ランニングマシン#トレッドミル6/26-7/3は発送できかねますのでご了承くださいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LEKI ノルディックウォーキングポール マイクロトレイルバリオ カーボン2【訳あり】エクサー社X-ISER プロ エアロビクスステッパーろろろさん、確認用アディダスパンツ【値下げ】Garmin Venu Sq Music Black/Slateキングスミス ウォーキングパッドR2