デジテック

パンテラごっこをする為だけに買った物になります(笑)

基本ワウ派ですので(^^)

本当はダイムバックが使用してた初代ワーミー(赤ワーミー)が欲しかったのですが、当時(今も)程度の良い物はなかなか無く、あってもなかなかの値段で基本ジャンク気味で3~6万円!たまにしか使わないし、すぐぶっ壊れる可能性あるやつにその金額出すなら赤ワーミーの復刻で茶を濁す方が良いと思い、こちらを購入致しました(^^)

見た目はやはり90年代のアーティストの足元にあった初代の方がカッコいいと思ってしまう世代なんですが、音に関してはシリーズ最後のACタイプなので『音のぶっ飛び度』『鋭さ』『ギュイィーン!感』はMAXです!

これぞワーミー!という音でコントロール関係も初代より進化してて使いやすいので良い買い物したと思います(^^)

コンディションも良好で部屋でたまにパンテラごっこで使うだけでメインのバンドで使わなかったのですが、ここ1年サポートバンド&メインのバンドでもボードに組み込んで使っていましたので塗装剥げが出来てしまいました(^^;

がわりと綺麗な方だと思います!

動作確認済みでペダル、コントロール各ジャック良好、クリーニング済みです(^^)

【MOON TRIVAL様専用】Digitech デジテック WHAMMY5

とはいえ、中古ですのでご理解頂ける方どうぞよろしくお願い申し上げますm(_ _)m

〈検索〉

digitech

パンテラ

レイジアゲインストザマシーン

サンズアンプクラシック

ダイムバックダレル

ザックワイルド

ピッチシフター

ハーモナイザー

オクターバー

デジテック WH-4

WH-1復刻

digitech

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

