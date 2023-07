スター・ウォーズ資料集&レプリカ

THE STAR WARS VAULT

スター・ウォーズ・ヴォールト

スター・ウォーズ30周年記念出版 ルーカスフィルムの資料庫から集めた30年分の秘宝

●<特別付録>2枚組CD&翻訳ブックレット

●アイロンプリント、ヨーダのステッカー、ルーカスの手書きストーリー概要など、秘蔵品の原寸大レプリカ50点を収録

歴史的映画は、新たなる伝説へ……誕生から30年の追体験を可能にした、究極の1冊!

もはや社会現象ともいうべき世界的なブームを巻き起こし、映画界における歴史的作品として揺るぎなき地位を得たスター・ウォーズ6部作。その第1作誕生から30周年を迎える2007年、作品史上でも類のない贅沢な1冊がここに登場! 本書は、未公開を多数含む豪華写真を満載。またジョージ・ルーカスの手書きストーリー概要などこれまで限られた人しか目にすることができなかった重要資料から、実際に使えるTシャツ用アイロンプリント、変更前の『リベンジ・オブ・ザ・ジェダイ』のタイトルを冠したヨーダのステッカーなどのコレクターズ・アイテムまで、貴重資料50点を実物大複製品として収めました。さらに、ルーカスや主演俳優のインタビュー、ラジオドラマの抜粋、「スター・ツアーズ」のサウンドトラックなど、必聴の2枚組120分音声素材CDを特別付録として収録。スター・ウォーズを愛するすべての人の夢を叶える、比類なきトレジャー・ブックです。

【2枚組<特別>CD】

映画公開当時のラジオCM

ジョージ・ルーカス、マーク・ハミル、キャリー・フィッシャー、ハリソン・フォードのインタビュー

ラジオドラマ(1981年)の抜粋

「スター・ツアーズ」のサウンドトラックなど、貴重な音声素材を集めた2枚組120分CD&翻訳ブックレット

