BRAND NAME:Tony Lama

SIZE:7.5 E

CONDITION:USED

大人気!

Tony Lama社製

ウエスタンブーツ

を入荷致しました。

新品定価で買うより安く買いたい。

古着ならではのセンスの良い

こだわりの1品を探していたあなたへ

おすすめの商品となっております。

当店では送料無料となっておりますので

取引情報の入力お支払のみでOK!

連絡をとるのが苦手な方でも

簡単に取引を進めることができます。

またお支払いただきましたら最短即日

1~2日以内には発送予定ですので

すぐに手にすることができます。

当店の商品は古着を中心に扱っておりますので

ほとんどの商品が1点ものとなっており

売り切れになってしまうと二度と手に入らない

可能性がありますのでご承知おきください!

是非このアイテムを手に入れて

あなたのファッションの幅を広げて

あの人からオシャレだなと思われて

ワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。

#古着屋BLUES

#古着屋BLUESトニーラマアイテム一覧

#古着屋BLUESブーツアイテム一覧

#古着屋BLUESウエスタンブーツ一覧

#ウエスタンブーツサイズ25から25_5cm一覧

↑↑↑

上記ハッシュタグをタップ、クリックで

商品の一覧を見ることができます。

絞り込みで探し物が見つけやすくなります。

汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差が

ございます。デリケートな方はトラブルの

原因になりかねませんのでお問い合わせを

お願いいたします。

即決★Tony Lama★25.5cm レザーウエスタンブーツ トニーラマ メンズ 7.5 E 茶 本革 カウボーイブーツ 本皮

#HH一覧 8827

カラー...ブラウン

シューズ丈...ロング

ブーツ型...ウエスタン

履き口...紐なし

素材...本革

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド トニーラマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

