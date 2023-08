■コメントなし即購入OK!

韓国 ノースフェイス 正規品 フリース ホワイトレーベル 日本未発売

●商品紹介

The North Face Denali Jacket

ノースフェイスのフリースとナイロン素材のコンビーネーションが売りの定番モデル

デナリ DENALI フルジップフリースです。

●素材

ポーラテック

【特徴】

・通気性が良い

・保温性が高い

・軽量性

・肌触りが良い

●ポイント

・フロントジップはYKKを使用

・左胸と右肩にブランドロゴ刺繍入り

・左胸、両サイドにジップ式ポケット、

・フードと裾には防風効果と、体温を逃がさない為のドローコード付き

・ジップインジップ対応モデル

ユニセックス、古着、カジュアル、春、羽織り、重ね着、アウトドア、キャンプ、登山

●カラー

ブラック 黒

●タグ表記 レディース USA M (日本 L)

【実寸】(cm)

着丈:63

肩幅:42

身幅:55

袖丈:59

●状態

【C】ランク

右ポケットの裏地がありません。

左ポケットの裏地に穴があります。

※クリーニング済み

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【JUNK】ジャンク品

●古着ですので、古着にご理解ある方のみご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

