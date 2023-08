素材···コットン

形···ベースボール

DESCENDANT CROSS PADDLE 9THIRTY™

の商品となります。

カラー Gray

公式販売店オンラインにて購入致しました。

完売品となります。

人気のニューエラ キャップとなります。

商品詳細の説明

ポリエステルツイルを仕様したNEW ERA®の定番キャップ、9THIRTY™のフロントパ...

ポリエステルツイルを仕様したNEW ERA®の定番キャップ、9THIRTY™のフロントパネルにCROSS PADDLEのロゴ、バックにDESCENDANTのグララフィックを刺繍したコラボレーションモデル。 柔らかな被り心地でやや低めのクラウン、カーブ仕様のバイザー、バックはアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能。

よろしくご検討お願い致します。

タバコ吸いません。

ペット飼育しておりません。

#ディセンダント

#WTAPS

#DESCENDANT

#キャップ

supreme

シュプリーム

STUSSY

ステューシー

wtaps

ダブルタップス

NEIGHBORHOOD

ネイバーフッド

DESCENDANT

ディセンダント

union

ユニオン

アママニエール

NIKE

NIKE SB

ナイキ

dunk

ダンク

ニューバランス

newbalance

商品の情報 ブランド ディセンダント 商品の状態 新品、未使用

