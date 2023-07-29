円高還元 LIGHT 23ss WOOL JACKET GABARDINE MAX テーラードジャケット

完売済みの23ssのLIGHT WOOL MAX GABARDINE JACKETになります。
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着丈76.0cm肩幅46.5cm身幅56.0cm袖丈63.0cm
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どうぞよろしくお願いいたします。
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上質な極細繊維のスーパー140'sウールを使用し限界まで高密度に織り上げたウールギャバジン。
COMME des GARCONS HOMME コミック柄 ジャケット
仕上げにウールの伸縮性を活かしてハリコシを最も強く出す加工と撥水加工を施しシワになりにくく独特なハリコシと落ち感と程よい光沢が特徴です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|オーラリー
|商品の状態
|未使用に近い
完売済みの23ssのLIGHT WOOL MAX GABARDINE JACKETになります。サイズ4着丈76.0cm肩幅46.5cm身幅56.0cm袖丈63.0cm色 トップブラックタグ付き 室内試着のみどうぞよろしくお願いいたします。上質な極細繊維のスーパー140'sウールを使用し限界まで高密度に織り上げたウールギャバジン。仕上げにウールの伸縮性を活かしてハリコシを最も強く出す加工と撥水加工を施しシワになりにくく独特なハリコシと落ち感と程よい光沢が特徴です。unused yaeca JieDa kaiko l'echoppe yashiki sayatomo wonderland dulcamara kolor brian needlesmaatee&sonsauralee オーラリー digawel ディガウェル comoli コモリ graphpaper グラフペーパー unfil アンフィルNEAT ニート marka マーカ anatomica アナトミカ margiela マルジェラ porter clasic ポータークラシック comme des garcons ギャルソン colina コリーナtender co テンダー soumo ソーモmiyagi hidetaka ミヤギヒデタカTHE INOUE BROTHERS... イノウエブラザーズ MOUT RECON TAILOR マウトリーコンテーラー kolor カラー MAATEE&SONS マーティーアンドサンズ BODHI VAINL ARCHIVE ヴァイナルアーカイブ who what フーワットBergfabel バーグファベルThe CLASIK ザクラシックCIOTA シオタ Marvine Pontiak マービンポンティアックシャツメーカーズ HERILL ヘリル Ets.Materiaux マテリオ MexiPa メキパ crepuscule クレプスキュール A. PRESSE アプレッセ L'ECHOPPE レショップカシミヤ シャギー カーディガン
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